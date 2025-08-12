Jaguariúna conquista liderança na abertura da ADR da Melhor Idade

Delegação de 60 atletas venceu a 1ª etapa em Aguaí, somando 99 pontos e garantindo o topo da classificação geral.

No último sábado (9), Aguaí sediou a abertura da Associação Desportiva Regional (ADR) da Terceira Idade, reunindo cinco municípios: a cidade anfitriã, Artur Nogueira, Águas de Lindóia, Pedreira e Jaguariúna.

A competição contou com modalidades como buraco, damas, dominó, truco, tênis de mesa, tênis de campo, xadrez e voleibol adaptado. Jaguariúna levou uma delegação de 60 atletas, participando de todas as provas, e conquistou o 1º lugar na classificação geral da etapa, com 99 pontos. Artur Nogueira ficou em 2º (83), Aguaí em 3º (63) e Pedreira e Águas de Lindóia empataram em 4º (19).

As próximas etapas já têm datas definidas: 27 de setembro (Jaguariúna), 18 de outubro (Artur Nogueira) e 8 de novembro (Aguaí).