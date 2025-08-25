Jaguariúna define classificados da Taça Prata do Amadorzão 2025

Com 8 equipes avançando às quartas de final, os jogos decisivos acontecem no Azulão neste final de semana

Os oito times classificados para as quartas de final da Taça Prata do Campeonato Amador de Futebol – Amadorzão 2025 -, promovido pela Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Jaguariúna, foram definidos na 9ª e última rodada da primeira fase. Os jogos foram realizados no final de semana. Confira:

Taça Prata

Sábado – Américo Tonietti (Roseira de Baixo)

Black Lightining 0 x 12 Atlético Curva Noventa e Inter 1 x 7 Vila Nassif

Altino Amaral (Roseira de Cima)

Cruzeiro 5 x 3 Cruzeiro do Sul e Roseira de Baixo 1 x 1 Juventude

Domingo – Américo Tonietti (Roseira de Baixo)

Jardim Eliza 7 x 0 Guedes e Amigos do Floripa 0 x 1 Máfia

Altino Amaral (Roseira de Cima)

Vitória 0 x 2 Roseira e Pinheiros 1 x 3 Cachorros da Neblina

CLASSIFICAÇÃO TAÇA PRATA GRUPO A

1º – Roseira de Baixo…………..15 pg (classificado quartas)

2º – Máfia………………………….. 14 pg (classificado quartas)

3º – Cachorro da Neblina………13 pg (classificado quartas)

4º – Amigos do Floripa………….13 pg (classificado quartas)

5º- Juventude FC……………..12 pg

6º – Atlético Curva Noventa. 12 pg

7º – Pinheiros…………………….11 pg

8º – União RC…………………….6 pg (disputará Seletiva em 2026)

9º – Black Lightning…………….1 pg (disputará Seletiva em 2026)

CLASSIFICAÇÃO TAÇA PRATA GRUPO B

1º – U.S. Vila Nassif…………..19 pg (classificado quartas)

2º – Cruzeiro……………………. 17 pg (classificado quartas)

3º – Jardim Eliza………………..16 pg (classificado quartas)

4º – Roseira………………………15 pg (classificado quartas)

5º- Bom Jardim………………..14 pg

6º – Cruzeiro do Sul………… 10 pg

7º – Guedes……………………..6 pg

8º – Vitória…. …………………..4 pg (disputará Seletiva em 2026)

9º – Inter………………………….1 pg (disputará Seletiva em 2026)

Quartas de Final – Azulão

Sábado, dia 30 – 14h: Máfia x Jardim Eliza e 16h: Roseira de Baixo x Roseira

Domingo, dia 31 – 8h: Cruzeiro x Cachorro da Neblina e 10h: U.S. Vila Nassif x Amigos do Floripa

