Jaguariúna define finalistas das Taças Ouro e Prata do Amadorzão 2025 neste final de semana Subtítulo

Jogos decisivos acontecem no Campo do Azulão com entrada gratuita e emoção garantida nas semifinais

A rodada deste final de semana do Campeonato Amador de Futebol – Amadorzão 2025 -, promovido pela Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Jaguariúna, definirá os finalistas da competição. Todos os jogos serão disputados no Campo do Azulão, com entrada gratuita.

De acordo com o regulamento, não há vantagem para nenhum time semifinalista. Igualdade no tempo normal, leva a decisão da vaga para as disputas de pênaltis.

Semifinais Taça Prata

Sábado, 14h: Jardim Eliza x Vila Nassif

Domingo, 8h: Roseira de Baixo x Cruzeiro

Semifinais Taça Ouro

Sábado, 16h: Engra x Aliança

Domingo, 10h: Coringão x Peralta

Foto: Thiago Carvalho