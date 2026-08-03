Jaguariúna enfrenta Clube Jundiaiense pelo sub-17 nesta quinta-feira
Equipe ocupa a terceira colocação da Liga Metropolitana de Basquete e busca nova vitória no Ginásio do Azulão
A equipe sub-17 de Jaguariúna volta às quadras nesta quinta-feira, 6 de agosto, pela temporada 2026 da Liga Metropolitana de Basquete.
O confronto será contra o Clube Jundiaiense, às 19h, no Ginásio do Azulão, com entrada gratuita para o público.
Jaguariúna ocupa atualmente a terceira colocação da categoria. Em seis partidas disputadas, a equipe conquistou quatro vitórias e sofreu duas derrotas.
Com o retorno da competição, o time busca mais um resultado positivo para permanecer entre os líderes e se aproximar das primeiras colocações.
SERVIÇO
Liga Metropolitana de Basquete Sub-17
Jogo: Jaguariúna x Clube Jundiaiense
Data: 6 de agosto, quinta-feira
Horário: 19h
Local: Ginásio do Azulão
Entrada gratuita
Fonte: Prefeitura de Jaguariúna
Foto: Divulgação
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