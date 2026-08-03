Jaguariúna enfrenta Clube Jundiaiense pelo sub-17 nesta quinta-feira

Equipe ocupa a terceira colocação da Liga Metropolitana de Basquete e busca nova vitória no Ginásio do Azulão

A equipe sub-17 de Jaguariúna volta às quadras nesta quinta-feira, 6 de agosto, pela temporada 2026 da Liga Metropolitana de Basquete.

O confronto será contra o Clube Jundiaiense, às 19h, no Ginásio do Azulão, com entrada gratuita para o público.

Jaguariúna ocupa atualmente a terceira colocação da categoria. Em seis partidas disputadas, a equipe conquistou quatro vitórias e sofreu duas derrotas.

Com o retorno da competição, o time busca mais um resultado positivo para permanecer entre os líderes e se aproximar das primeiras colocações.

SERVIÇO

Liga Metropolitana de Basquete Sub-17

Jogo: Jaguariúna x Clube Jundiaiense

Data: 6 de agosto, quinta-feira

Horário: 19h

Local: Ginásio do Azulão

Entrada gratuita

Fonte: Prefeitura de Jaguariúna

Foto: Divulgação

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