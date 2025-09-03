Jaguariúna reabre Ginásio do Azulão com jogos de basquete nesta quinta-feira

Equipes sub-18 e sub-21 estreiam nova quadra em confrontos pela Liga Metropolitana; entrada é gratuita

Nesta quinta-feira, dia 4, às 19h, as equipes jaguariunenses sub-18 e sub-21 de Basquete estreiam a nova pintura do Ginásio do Azulão, que esteve fechado para reformas e revitalização, em confrontos pela Liga Metropolitana de Basquete. A entrada é gratuita e é esperado um bom público neste retorno às competições.

No primeiro jogo, às 19h, pelo sub-18 Jaguariúna enfrentará o Unasp de Hortolândia, e na sequência, às 20h30, pela categoria sub-21 os jaguariunenses terão pela frente a equipe mineira de Jacutinga.

Sobre o Azulão – A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, promoveu uma série de melhorias no Ginásio do Azulão visando oferecer mais conforto, segurança e qualidade para os atletas, estudantes e público que utilizam o espaço.

Entre as melhorias realizadas no ginásio destaca-se a troca da iluminação, pintura completa do interior e das arquibancadas, além da revitalização da quadra com nova pintura e a instalação de bancos novos. As intervenções fazem parte de um plano de reestruturação dos espaços esportivos da cidade, reforçando o compromisso da administração municipal com o esporte e o bem-estar da população.

As ações também se estenderam também ao Centro de Lazer com pintura das arquibancadas do campo de areia e do campo principal, bem como do recinto da bocha e dos vestiários. Os bancos de reservas também foram revitalizados.

📸 Foto: Thiago Carvalho