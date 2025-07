Jaguariúna realiza Copa SEJEL de Futsal com foco em crianças e adolescentes

Torneio acontece de 21 a 25 de julho no Ginásio do Azulão e marca a retomada do calendário esportivo de base no município

Com o objetivo de incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes, a Prefeitura de Jaguariúna promove, entre os dias 21 e 25 de julho, a Copa SEJEL de Futsal Infantil, reunindo equipes locais em três categorias competitivas.

A competição, organizada pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), marca a retomada das competições esportivas municipais voltadas à base. Os jogos acontecerão no Ginásio do Azulão, com entrada gratuita e início sempre às 13h30 durante a fase classificatória.

As categorias participantes são:

Sub-12: 9 equipes (SEJEL, São José Juve, JH Soccer A, JH Soccer B, Jaguar Tênis Clube, Escola Oficial da Ponte Preta, Audaz, Colégio Integrado e Aliança)

Sub-14: 8 equipes (SEJEL, JH Soccer, Jaguar Tênis Clube, Escola Oficial da Ponte Preta, Audaz, Colégio Integrado, Aliança e A.D. Aliança)

Feminino (11 a 14 anos): 2 equipes (SEJEL e Colégio Integrado), que se enfrentam em um confronto direto, reforçando o incentivo à inclusão e à participação feminina no esporte.

A Copa SEJEL de Futsal é mais do que um torneio: é uma plataforma de desenvolvimento esportivo, social e educacional para os jovens atletas de Jaguariúna.