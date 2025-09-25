Jaguariúna realiza Festival Cultural Expo 60+ neste sábado no Boulevard

Atividades culturais, artísticas e de bem-estar celebram o Dia Internacional da Pessoa Idosa

Jaguariúna terá um dia especial neste sábado, 27 de setembro, em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa. A programação conta com o Festival Cultural Expo 60+, que acontece das 8h às 16h no Boulevard do Centro Cultural.

O evento reunirá atividades culturais, artísticas, de bem-estar e saúde, todas voltadas ao público idoso, mas abertas para toda a comunidade. A programação inclui apresentações musicais, teatro, dança, palestras e momentos de integração, além de sorteios e distribuição de brindes.

A recepção começa logo cedo, às 8h, com café da manhã, seguida por uma série de atrações que prometem animar e envolver os participantes. Haverá fanfarra, teatro, coral, dança de salão, apresentações de grupos da terceira idade e atendimentos com fisioterapeutas e psicólogos.

Entre os destaques estão o Coral Escola das Artes de Jaguariúna, a Coreografia Viva Melhor, o grupo Acolher e Horta Sempre Viva, além da participação de profissionais da saúde, como fisioterapeutas e psicólogos, que compartilharão orientações de cuidado e bem-estar.

O Festival Cultural Expo 60+ é uma realização do Canal Terceira Idade, com apoio da Prefeitura de Jaguariúna. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (19) 9.9845-7337

Confira a programação completa:

8h – Recepção e café da manhã

8h30 – Fanfarra Núcleo Terceira Idade Pedreira

9h – Teatro AJJA e Psicóloga Sonia

9h30 – Coral Escola das Artes de Jaguariúna

10h – Dança de Salão Viva Melhor Jaguariúna

10h30 – Physysio 60 Jaqueline e Dr. Palhaço

11h – Coreografia Viva Melhor Jaguariúna

11h30 – Bruno Zanardelli e Fisio Patrícia e equipe

12h – Coreografia Núcleo da Terceira Idade Pedreira

12h30 – Lanche da tarde e Interação UniFAJ

13h – Grupo Acolher e Horta Sempre Viva de Jaguariúna

13h30 – Fisioterapeuta Carolina e Prof. Rogério e alunos

14h às 16h – Baile Maurício – professor de dança e encerramento

Foto: Diego Monarin