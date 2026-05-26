JAGUARIÚNA RECEBE JOGOS DA LIGA METROPOLITANA DE BASQUETE NESTA SEMANA

Jaguariúna será sede de mais uma rodada da Liga Metropolitana de Basquete. Ao todo, serão cinco partidas das categorias de base do município, reunindo jovens talentos e muita emoção no Ginásio do Azulão.

As equipes Sub-14, Sub-16 e Sub-17 de Jaguariúna entram em quadra para enfrentar os times de Ararense, Jacutinga e Iracemápolis, em rodadas duplas e triplas que prometem movimentar o esporte na cidade.

Além de incentivar a prática esportiva entre os jovens, as competições fortalecem o desenvolvimento dos atletas e promovem integração, disciplina e espírito de equipe.

A Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer reforça o convite para que a torcida compareça e apoie os atletas jaguariunenses durante os confrontos.

Confira a programação completa no Ginásio do Azulão:

28 de maio (quinta-feira) – Rodada Dupla

18h00 – Sub-16: Jaguariúna x Ararense

19h30 – Sub-17: Jaguariúna x Jacutinga

30 de maio (sábado) – Rodada Tripla

13h30 – Sub-14: Jaguariúna x Ararense

15h00 – Sub-16: Jaguariúna x Iracemápolis

16h30 – Sub-17: Jaguariúna x Iracemápolis