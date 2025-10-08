Jaguariúna retoma neste fim de semana o Campeonato Municipal de Futsal – Taças Prata e Ouro

Programação inclui 12 partidas entre sábado (11) e domingo (12), no Ginásio Azulão

A bola volta a rolar neste final de semana em Jaguariúna com a sequência do Campeonato Municipal de Futsal – Taças Prata e Ouro, promovido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer. Ao todo, 12 partidas estão programadas para os dias 11 e 12 de outubro, no Ginásio Azulão.

No sábado (11), os jogos válidos pela Taça Prata começam às 13h, com o confronto entre MAC e Juventude B.D.C, e seguem até as 18h com outras cinco disputas. No domingo (12), além de dois jogos da Taça Prata a partir do meio-dia, a manhã será dedicada aos confrontos da Taça Ouro, com início às 8h.

A competição movimenta equipes da cidade e região, incentivando o esporte amador e promovendo integração entre atletas e torcedores. O Ginásio Azulão é palco tradicional das disputas e deve receber bom público neste fim de semana.

Programação completa:

📅 Sábado, 11 de outubro – Ginásio Azulão – Taça Prata

13h – MAC x Juventude B.D.C

14h – Rataiada Futsal x Cruzeiro

15h – São Cristóvão FC x Peralta

16h – Europa Ferraz x Ponte Preta Futsal

17h – Olímpico JR x Império

18h – Família RDB x Aliança JR

📅 Domingo, 12 de outubro – Ginásio Azulão – Taça Ouro

8h – Planalto x Revelação

9h – E.C. Lyon Futsal x Sudeste

10h – Roma Futsal x Olímpico

11h – Beira Rio x Família Planalto

📅 Domingo, 12 de outubro – Ginásio Azulão – Taça Prata

12h – Madrid x Portugal FCC

13h – Cascavel x Beira Rio B