Jaguariúna sedia o IV Jaguar.iuna Capoeira e Cultura Popular com programação especial

Foto Ilustrativa

Entre os dias 25 e 30 de agosto, Jaguariúna será palco do IV Jaguar.iuna Capoeira e Cultura Popular, evento que valoriza a tradição da capoeira e outras manifestações culturais brasileiras.

A programação conta com workshops, rodas, apresentações e atividades abertas ao público em diferentes espaços da cidade, reunindo mestres, alunos e comunidades em torno da preservação e fortalecimento da cultura popular.

O encontro é organizado pela Mestra Boca e pelo Graduado Guerreiro, com supervisão de Caca Zungu, reconhecido por sua trajetória na difusão da capoeira e da cultura afro-brasileira.

Programação

• 25/08 (Segunda-feira), 19h – Workshop de Capoeira e Samba de Roda – Parque José Pires Junior

• 27/08 (Quarta-feira), 19h – Workshop de Capoeira com Contra Mestre Xavante – Feira Noturna, Parque Santa Maria

• 29/08 (Sexta-feira), 19h – Workshop de Jongo com grupo Jongo N’Zungu – Parque José Pires Junior

• 30/08 (Sábado), 9h – Roda de Capoeira e Samba de Roda – Praça Umberlinda Bueno

• 30/08 (Sábado), 13h30 – Batizado e Troca de Graduação – Boulevard Pedro Abrucêz

Capoeira como esporte e cultura

Mais que um esporte, a capoeira é reconhecida como patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. Ela une música, dança, luta e expressão corporal, sendo um símbolo de resistência e identidade da cultura afro-brasileira.

Eventos como o IV Jaguar.iuna Capoeira e Cultura Popular reforçam não apenas a prática esportiva, mas também a valorização das raízes culturais, promovendo inclusão social e integração comunitária.

Para os organizadores, a realização em Jaguariúna é uma oportunidade de ampliar o acesso da população a práticas que fortalecem a identidade cultural e estimulam o desenvolvimento físico, artístico e social.