Jardim Maria Helena recebe novos transformadores e reforço na rede elétrica para atender demandas da Educação

A Prefeitura, em ação conjunta com a Neoenergia, deu início nesta segunda-feira, 6 de abril, a um plano estratégico de ampliação da infraestrutura elétrica no bairro Jardim Maria Helena. A intervenção é fundamental para o redimensionamento da carga energética da região, garantindo que a rede esteja preparada para atender, com eficiência e segurança, às novas demandas das unidades educacionais locais.

A obra atende diretamente a EMEF Conceição Godoi Menuzzo e a Creche Prof.ª Albertina D. Moraes Longhi, com foco na viabilização do pleno funcionamento dos sistemas de climatização. A melhoria permitirá que os aparelhos de ar-condicionado operem de forma contínua e adequada, proporcionando mais conforto térmico aos alunos e melhores condições de trabalho aos profissionais da educação.

Além disso, a ampliação da rede também beneficiará a Quadra Poliesportiva Elvis Atílio Mazan, integrada ao complexo educacional, assegurando suporte energético suficiente para a realização de atividades esportivas e comunitárias.

Como parte do projeto, será instalado um novo transformador em ponto estratégico do bairro Jardim Maria Helena, medida que ampliará a estabilidade e a confiabilidade do fornecimento de energia para toda a comunidade.

A iniciativa integra um conjunto de ações conjuntas voltadas à ampliação das estruturas e ao fortalecimento da infraestrutura de base, garantindo que o crescimento e a modernização dos serviços públicos ocorram de forma planejada e sustentável, em benefício da população.