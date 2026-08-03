João Félix e Guinho tomam posse e iniciam nova fase na Câmara de Santo Antônio de Posse

Solenidade realizada nesta segunda-feira (3) reuniu vereadores, o prefeito Ricardo Cortez, o vice-prefeito Preto Eventos, familiares e convidados

João Félix da Costa e Alfredo Aparecido de Souza, o Guinho, tomaram posse como vereadores de Santo Antônio de Posse na manhã desta segunda-feira (3). A solenidade foi realizada no plenário da Câmara Municipal e oficializou a nova composição do Legislativo possense.

A cerimônia contou com a presença dos demais vereadores, do prefeito Ricardo Cortez, do vice-prefeito Preto Eventos, além de familiares, convidados e representantes da comunidade.

A posse ocorreu após a Justiça Eleitoral realizar, em 30 de julho, a retotalização dos votos proporcionais das eleições municipais de 2024. O novo processamento alterou a distribuição das cadeiras da Câmara e confirmou João Félix e Guinho, ambos do Partido Social Democrático, como vereadores.

A mudança na composição do Legislativo ocorreu após a anulação dos votos recebidos pelo Podemos nas eleições de 2024. Com o recálculo do quociente eleitoral e a redistribuição das vagas, João Félix e Guinho foram considerados diplomados pela Justiça Eleitoral desde o dia 30 de julho.

Em entrevista exclusiva ao Jornal O Regional após a cerimônia, João Félix destacou que o período de espera também representou um momento de amadurecimento e preparação para o exercício do mandato.

“É um dia em que se cumpre uma espera que não foi fácil, mas que também foi de amadurecimento para poder servir melhor o cidadão. Tenho pouca idade e ainda muito a aprender. Esse período serviu justamente para eu me preparar e focar toda a minha energia naquilo que é necessário para a cidade”, afirmou.

João Félix também ressaltou que pretende atuar como ligação entre a população e a administração municipal.

“Quero ser o elo entre o cidadão possense e o Poder Executivo, porque essa é a verdadeira função do vereador”, declarou.

Durante a entrevista, o novo vereador defendeu uma política mais próxima da população, especialmente das pessoas que enfrentam injustiças, dificuldades e problemas para acessar seus direitos. Segundo ele, o objetivo será trabalhar para que as políticas públicas cheguem a todos os moradores.

Guinho retorna para o quinto mandato

Guinho destacou a experiência acumulada durante sua trajetória política e afirmou que pretende contribuir com os vereadores que estão exercendo os primeiros mandatos, além de continuar aprendendo com a nova composição da Câmara.

“Estamos aqui tomando posse do meu quinto mandato como vereador. Trago minha experiência, mas esta legislatura conta com vereadores novos e mais jovens. Será um prazer compartilhar com eles o que aprendi e também aprender coisas novas. Estou muito feliz em estar de volta para o meu quinto mandato”, afirmou ao Jornal O Regional.

Com a posse de João Félix e Guinho, a Câmara Municipal passa a funcionar com a composição definida pela retotalização realizada pela Justiça Eleitoral para o restante da atual legislatura.



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