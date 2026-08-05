Joel Jota recebe Kaká Diniz no Jota Jota Podcast em conversa sobre negócios e família

Principal podcast de negócios do país, o Jota Jota Podcast traz um bate-papo exclusivo com o empresário e CEO da Non Stop, que compartilha sua trajetória, aprendizados e momentos marcantes ao lado da esposa, a cantora Simone Mendes

Consolidado como o principal podcast de negócios do país e atualmente o mais ouvido do Spotify Brasil, com mais de 100 milhões de streamings, o Jota Jota Podcast acaba de lançar um novo episódio no YouTube. Desta vez, Joel Jota, que reúne uma comunidade de mais de 16 milhões de seguidores, recebe o empresário, palestrante, mentor e CEO da Non Stop Produções, Kaká Diniz, para uma conversa sobre empreendedorismo, propósito, família e construção de legado.

Durante o episódio, Kaká revisita sua trajetória profissional, compartilha aprendizados sobre liderança, tomada de decisões e empreendedorismo e reforça a importância da família como o principal alicerce de sua vida e carreira. Casado com a cantora Simone Mendes, ele também revela os bastidores da consolidação da carreira solo da artista e conta uma das maiores lições que aprendeu ao acompanhar de perto esse momento.

“Eu lembro quando a gente lançou ‘Erro Gostoso’, a primeira música de sucesso dela, que foi a música mais tocada de 2023, bateu o primeiro lugar nas rádios e em todas as plataformas. A gente começou do zero de novo. Imagina, em um país em que quem se separou, quando tentou montar uma carreira solo não deu certo, Simone estava caminhando para dar certo. Quando chegou no Top 10 do Spotify Brasil, eu olhei pra ela, ela chorando no quarto, orando, e eu com cabeça de empreendedor, pensando em estratégias, falei: ‘Você vai ser a cantora mais ouvida do Brasil!’. E ela respondeu: ‘Amor, eu já sou. Há seis meses eu não tinha carreira, não sabia o que ia ser, não tinha repertório, música… estar entre as dez do Brasil, para mim, é estar em primeiro lugar’. Aquilo foi uma lição de vida. A gente sempre quer mais e entra numa competição invisível em que nunca está satisfeito. Simone foi uma pessoa muito grata.”

A conversa ganha ainda mais profundidade pela relação entre os dois entrevistados, que também são sócios na Non Stop Produções, considerada a maior empresa de marketing de influência e gestão de carreira artística da América Latina. A vivência compartilhada no mundo dos negócios torna o episódio uma troca de experiências sobre liderança, construção de marcas e visão empreendedora.

Com entrevistas que unem histórias de vida, estratégias de negócios e desenvolvimento humano, o Jota Jota Podcast reafirma seu espaço como uma das principais plataformas do país para conversas sobre empreendedorismo, liderança, propósito e legado, reunindo alguns dos maiores nomes do Brasil.