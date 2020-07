Jovem de 17 anos confessa o assassinato de mulher de 32 anos em Artur Nogueira

Um jovem de 17 anos confessou o assassinato de uma mulher de 32 anos em Artur Nogueira. O corpo da vítima foi encontrado na manhã desta quinta-feira, dia 16, numa área próxima ao Campo do Rapadão, no Jardim Vista Alegre.

A vítima do assassinato foi identificada como Midian Gonçalves Pinto, moradora do bairro Itamaraty. Ela teria saído de sua casa na noite de quarta-feira, dia 15, e desde então não retornou para casa onde morava com a mãe e seu filho de 2 anos.

O jovem de 17 anos foi apresentado pelos pais na Delegacia de Polícia de Artur Nogueira nesta quinta-feira, dia 16, onde confessou que matou a mulher por meio de espancamento e abandonou o corpo no local do crime.

Após cometer o crime o jovem foi para a casa da sua avó e falou sobre o ocorrido, ao que ela imediadatamente comunicou o fato aos pais do menor que o apresentaram voluntariamente na Delegacia de Polícia de Artur Nogueira. O crime foi registrado na delegacia como feminicídio e o menor será apresentado ao Ministério Público (MP).

O velório da vítima está previsto para acontecer a partir das 8h desta sexta-feira, dia 17, no Velório Municipal e o enterro está marcado para as 13h no cemitério da cidade.