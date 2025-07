Profissionais da floricultura, paisagismo e decoração de festas se reúnem em Holambra para um grande encontro de inspiração e negócios

A cidade será palco da 32ª edição do ENFLOR e da 20ª Garden Fair, eventos realizados conjuntamente há duas décadas que chegam completamente renovados, trazendo novas atrações que prometem movimentar o setor

Alguns eventos e jardins são bonitos. Outros, simplesmente inesquecíveis. A diferença está na conexão entre os profissionais que os criam e que, com o seu trabalho, são capazes de emocionar, surpreender e transformar experiências. E para focar nesse segmento que exige, ao mesmo tempo, técnica, criatividade e muita inspiração, artistas e designers florais, paisagistas, decoradores e demais profissionais do setor se reúnem em Holambra para participar do 32º ENFLOR – Encontro Nacional de Floristas, Atacadistas e Empresas de Acessórios e da 20ª GARDEN FAIR – Feira de Tecnologia em Jardinagem e Paisagismo, de 13 a 15 de julho, no Parque da Expoflora.

Inovação, criatividade e negócios

A edição de 2025 traz grandes oportunidades ao público profissional. Além da feira de negócios com estandes comercializando produtos a pronta entrega, haverá áreas temáticas, como o Espaço Inspiração, o Espaço Novos Talentos, a Floricultura Viva e a Rua das Flores, todos lindamente decorados, onde os visitantes poderão acompanhar apresentações de arte floral e compartilhar momentos especiais.

Um dos destaques da programação é o Espaço Festas e Garden, com talk shows conduzidos pelo decorador Harley Vix. Trata-se de debates sobre decoração e paisagismo, sempre cercados por muitas flores e plantas ornamentais. Outra atração é o quadro diário “Pergunte ao Produtor”, que permitirá ao público esclarecer dúvidas diretamente com especialistas em cultivo de flores e de plantas.

“A edição de 2025 promete surpreender. Muito mais que uma vitrine, os dois eventos são um ambiente fértil para fechar negócios, trocar ideias e criar alianças estratégicas com quem realmente faz este setor acontecer”, pontua Renato Opitz, diretor geral do evento.

Outra novidade é a disponibilização de transporte facilitado para os visitantes, com ônibus e vans partindo dos aeroportos de São Paulo e Campinas, das rodoviárias dessas cidades e do Mercadão das Flores, em São Paulo.

Capacitação e aprendizado

Os profissionais que buscam atualização e novidades poderão participar do Congresso Enflor, do Congresso Garden Fair, de workshops, e de diversas demonstrações de arte floral que acontecem nos três dias do evento.

“Transformar Flores em Experiências Inesquecíveis” é a proposta do Congresso ENFLOR 2025, realizado nos dias 13 e 14 de julho, no período da manhã. Já o Congresso Garden Fair acontece de 13 a 15 de julho, na parte da tarde, e destaca o paisagismo como aliado frente aos desafios urbanos e climáticos. A programação completa dos congressos, valores e inscrições estão disponíveis nos endereços eletrônicos www.flortec.com.br e https://centropaisagistico.kpages.online/congressogardenfair, respectivamente, ou pelo site do www.enflor.com.br

Além disso, diversos workshops, demonstrações florais e palestras acontecerão nos espaços da feira e nos estandes, com renomados decoradores, artistas florais e paisagistas já confirmados para compartilhar experiências e inspirações.

A programação incluirá ainda visitas à Cooperativa Veiling Holambra e ao Ceaflor, dois dos principais players do mercado nacional de flores, plantas e acessórios para floricultura e decoração, situados nas proximidades de Holambra.

Lançamento de livros de paisagismo

Ainda no Congresso Garden Fair, durante o momento “Network Garden Fair”, os congressistas participarão do lançamento de duas obras que representam marcos no pensamento paisagístico contemporâneo.

“Paisagismo Espaçoceptivo”, de autoria de Marcos Malamut, propõe uma abordagem transformadora do paisagismo. O autor parte da experiência humana como fundamento do projeto, tratando a percepção como matéria-prima, indo além da técnica e da intuição. É um convite a repensar como as pessoas reagem aos espaços e como eles as moldam, propondo projetos que acolhem, conectam e inspiram.

“Ecologia Aplicada ao Paisagismo” faz a ponte entre a Ciência Ecológica e a prática projetual paisagística. Organizado por Denise Bizuti e Patrícia Sanches, a obra conta com a contribuição de 47 autores especialistas na área em 25 capítulos. Os 6 biomas brasileiros são abordados a partir da ótica do paisagismo na primeira parte da obra, e os serviços ecossistêmicos estruturam os capítulos da segunda parte. O livro é um convite a paisagistas, estudantes e entusiastas para um novo olhar, mais desperto e consciente, sobre a biodiversidade brasileira, e como é possível trabalhar os processos ecológicos a favor de projetos paisagísticos de qualidade.

Para conferir a programação completa do 32º ENFLOR e da 20ª Garden Fair, basta acessar www.enflor.com.br e @enflorgardenfair, no Instagram.

Serviço

Enflor & Garden Fair 2025

Quando: de 13 a 15 de julho. Dias 13 e 14, das 9h às 19h e Dia 15, das 9h às 17h

Onde: Parque de Exposição de Holambra – Av. Mauricio de Nassau, 675, Holambra SP

Quanto: R$ 70 e R$ 35 (estudantes e 60+)

+ Informações: no site www.enflor.com.br @enflorgardenfair ou pelo telefone (19) 3802-4196.