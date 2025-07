Jovem sem CNH foge da PM, dirige embriagado e coloca pedestres em risco em Artur Nogueira

Motociclista foi detido pela Força Tática após fuga pela contramão e responderá por três infrações graves do Código de Trânsito

Na noite da última sexta-feira, 25 de julho, a Polícia Militar, por meio da equipe da Força Tática do 19º BPM/I, registrou uma ocorrência envolvendo direção perigosa, embriaguez ao volante e falta de habilitação na cidade de Artur Nogueira.

Durante patrulhamento pela Rua Adhemar Clóvis Fonseca, os policiais visualizaram uma motocicleta HONDA/FAN 160 em fuga, cujo condutor trafegava em alta velocidade e pela contramão, colocando em risco a segurança de pedestres e veículos.

A equipe, composta pelo 2º Sgt PM Permegiani, Cb PM Juliano e Cb PM Toledo, iniciou o acompanhamento. Durante a perseguição, a placa da moto, já danificada, caiu no asfalto, sendo recuperada pelos policiais.

Ao perceber que não conseguiria despistar a viatura, o condutor seguiu até a frente de sua residência, onde foi abordado. Nada de ilícito foi encontrado com ele ou com o passageiro.

Identificado como L., de 20 anos, o condutor confessou não possuir CNH e ter ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção. O passageiro foi identificado como O., de 19 anos.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial de Artur Nogueira, onde o delegado determinou a coleta de sangue do motorista e elaborou o boletim de ocorrência com base nos seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro:

• Art. 309 – Dirigir sem CNH gerando perigo de dano

• Art. 306 – Embriaguez ao volante

• Art. 311 – Dirigir em velocidade incompatível com a via

Após as providências legais, as partes foram liberadas. O veículo ficou à disposição da autoridade competente.

A Polícia Militar reforça que atitudes como essa colocam vidas em risco e serão tratadas com o rigor necessário para garantir a segurança nas vias públicas.