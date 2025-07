Lindsay e SENAI promovem curso gratuito em tecnologia de soldagem para pessoas com ensino médio completo em Mogi Guaçu

Capacitação visa aprimorar profissionais em áreas ligadas à indústria e ao agronegócio

A Lindsay, líder mundial em tecnologia para irrigação no agronegócio, promove, em parceria com o SENAI, um curso gratuito de aperfeiçoamento em Tecnologia de Soldagem, destinado a pessoas com ensino médio completo e mais de 18 anos. As inscrições estarão abertas até 1º de agosto e as vagas são limitadas.

A capacitação, que começa no dia 11 de agosto, terá aulas presenciais de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h na unidade do SENAI em Mogi Guaçu (SP), localizado na Rua Cambé, 140 – Jardim Ipe II, Mogi Guaçu – SP, 13846-080, Brasil.

“A iniciativa reforça o nosso compromisso da Lindsay com o fortalecimento e a robustez de sua mão de obra ao investir na formação profissional e no apoio ao desenvolvimento técnico de profissionais em regiões onde atuamos. A parceria com o SENAI também busca incentivar a participação de diferentes perfis em áreas industriais e ligadas ao agronegócio”, afirma o Gerente Geral da Lindsay, Claudio Lima.

Para mais informações e inscrição, acesse o link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DlAdSdjFWU-PYn7qkz1lAMGXJQlns3BEjk6iz-bn89NUMzBURFA0OURFVkwwM0hKT0hMVFJMMUM3Ri4u&origin=QRCode

Sobre a Lindsay:

A Lindsay completa, em 2025, 70 anos de história e é líder global em tecnologia na irrigação com mais de 240 mil dispositivos conectados globalmente. A empresa está presente em mais de 90 países. No Brasil, a empresa atua desde 2002, e possui uma fábrica e um escritório no estado de São Paulo, além de revendedores de marcas próprias com alcance em todos os estados do país. Hoje, está entre as líderes do segmento no Brasil.