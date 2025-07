Manutenção preventiva dos reservatórios reforça compromisso com a qualidade da água de Holambra

Tecnologia utilizada pela Águas de Holambra possibilitou a realização das atividades sem impactos para a população, garantindo o abastecimento hídrico durante todo o período

Em Holambra, a qualidade da água que chega à população é resultado de um trabalho contínuo e preventivo. Para garantir que essa qualidade seja mantida, a Águas de Holambra, concessionária responsável pela gestão do sistema de saneamento no município, realizou, no início de julho, a manutenção preventiva nos reservatórios Tulipas e Centro. A operação utilizou uma técnica com mergulhadores, o que permitiu realizar a ação sem impactar o abastecimento de água para a população.

“A técnica de limpeza com mergulhadores assegura a remoção eficiente de particulados sedimentados, sem a necessidade de interrupção no fornecimento da água tratada, otimizando a operacionalidade e mantendo a integridade da distribuição”, explica Rafael Jorge, Gerente de Operações e Serviços da Águas de Holambra.

O processo de limpeza com mergulhadores foi cuidadosamente planejado, incluindo o estudo das estruturas dos reservatórios e a preparação dos dispositivos de segurança. A equipe, formada por quatro técnicos especializados, utilizou roupa esterilizada e impermeável com proteção térmica, capacete de mergulho, linha de oxigênio e bomba submersa com bico de sucção para garantir a eficácia da operação.

A adoção desta metodologia se diferencia das operações tradicionais. Enquanto o método convencional exige a interrupção do abastecimento por, no mínimo, cinco horas, a técnica utilizada permitiu a execução do trabalho sem a interrupção no fornecimento de água à população.

“Investimos continuamente em todo o sistema de captação, tratamento e distribuição para garantir que a água que chega às torneiras de Holambra seja segura e em total conformidade com a legislação”, destaca Isabelly Gonçalves, Diretora de Operações da Águas de Holambra. “E para dar transparência sobre a qualidade da água fornecida, instalamos, em pontos da cidade, três totens de coleta de água no primeiro semestre deste ano e já temos a programação para instalar mais quatro até o fim de 2025. Eles possuem QR Codes afixados para que qualquer cidadão possa acessar os relatórios atualizados”, ressalta.

Mais do que prestar um serviço eficiente e fornecimento contínuo, a concessionária também abre portas para o conhecimento e o diálogo com a comunidade, por meio de iniciativas socioeducativas como os programas “Saúde Nota 10” e “Portas Abertas”, que aproximam os moradores de Holambra aos serviços que a concessionária executa e que fazem parte do seu dia a dia.

