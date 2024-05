Marajoara é o Campeão do “Torneio do Trabalhador de Futebol Amador 2024”

Realizado pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira, o tradicional “Torneio do Trabalhador de Futebol 2024” teve sua grande final disputada na quarta-feira, 1º de maio, feriado nacional, entre as equipes do Marajoara e Triunfo Futebol Clube, nas dependências do Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini.

Segundo informou o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, 29 equipes estiveram disputando esta edição da competição que ainda reuniu 638 atletas e 87 dirigentes. “Parabéns a todos que estiveram abrilhantando mais um Torneio do Trabalhador de Futebol, o público esteve presente e lotou as arquibancadas para acompanhar a final entre as equipes do Marajoara e Triunfo. Nossos agradecimentos ao Prefeito Fábio Polidoro pelo total apoio ao esporte de Pedreira”, destacou.

A grande decisão foi muito movimentada, com ambas as equipes apresentando um grande futebol, o time do Triunfo Futebol Clube abriu o placar logo no início em um contra ataca, marcando 1 a 0, a partir dai as equipes passaram a disputar a bola com muita garra, após a parada técnica para hidratação dos atletas, o Marajoara conseguiu o gol de empate e minutos depois virou o placar para 2 a 1, resultado que persistiu até o final e consagrou a equipe como Campeã do Torneio do Trabalhador de Futebol 2024, para alegria dos jogadores, comissão técnica e torcida que invadiu o gramado para comemorar.

Por ser ano eleitoral a Administração Municipal foi comunicada pela Justiça que não seria possível realizar a Festa do Trabalhador com o sorteio de prêmios ao público presente como é tradição. “Hoje foi um dia de festa para o Futebol de Pedreira, nossos cumprimentos ao Triunfo e o Marajoara pela belíssima final disputada na manhã deste ‘Dia do Trabalhador’, tenham a certeza que no próximo ano a Administração Municipal estará realizando o sorteio de muitos prêmios aos nossos trabalhadores”, ressaltou na ocasião o Prefeito Fábio Polidoro.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer realizou a premiação das equipes e atletas que foram destaques neste edição do Torneio do Trabalhador, com a entrega de medalhas e troféus: Campeão – Marajoara; Vice-Campeão – Triunfo Futebol Clube; Artilheiro – Leonardo Vigato com 6 gols do Esporte Clube Santa Sofia; Defesa Menos Vazada – Triunfo Futebol Clube e Esporte Clube Santa Sofia com apenas 2 gols.