Desmarcar é um ato de responsabilidade: Prefeitura faz alerta sobre faltas em atendimentos de saúde

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem reforçado um pedido importante à população: que pacientes avisem com antecedência sempre que não puderem comparecer a consultas ou exames agendados nas unidades de saúde do município.

O objetivo é otimizar o uso das vagas disponíveis e reduzir o tempo de espera de quem aguarda por atendimento. Quando um paciente falta sem aviso, a vaga é perdida e poderia ter sido oferecida a outra pessoa.

De acordo com a Secretaria de Saúde, Graziela Cristiane de Lima, a média de faltas sem justificativa ainda é alta, o que compromete o funcionamento da rede pública e impacta diretamente na agilidade do serviço oferecido à população.

“Se cada pessoa que não puder comparecer avisar com antecedência, conseguimos reagendar e oferecer aquela vaga para outro paciente. É uma atitude simples, mas que faz muita diferença”, destaca.

A orientação é que, em casos de impossibilidade de comparecimento, o paciente entre em contato com a unidade onde a consulta ou exame foi agendado e solicite o cancelamento ou o reagendamento do atendimento.

Esse é um esforço coletivo e pequenas atitudes, como essa, contribuem para que mais pessoas recebam o atendimento de que precisam no tempo certo.