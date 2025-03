MAUS TRATOS: GUARDAS MUNICIPAIS PASSAM POR TREINAMENTO PARA CONDUÇÃO DAS OCORRÊNCIAS

Com o tema: “Reconhecimento e condução de ocorrências de maus tratos a animais no município de Jaguariúna”, o Departamento de Saúde e Bem Estar Animal promoveu hoje (31) o primeiro treinamento direcionado aos Guardas Municipais da cidade.

A ação atenderá um total de 5 turmas e no conteúdo informações sobre como reconhecer sinais de maus tratos, sinais físicos, psicológicos, ambiente; ⁠diferença entre acumulador de animais x indivíduos sem empatia com os mesmos, além de noções sobre ⁠legislações Federal, Estadual e Municipal.

De acordo com o departamento, esses treinamentos são importantes para integrar as ações no município. “Em breve teremos uma reunião com várias pastas da municipalidade a fim de melhorar o processo de atendimento à essas ocorrências, desde o recebimento da mesma, até a atuação no local”, garantiu o Veterinário Rodrigo Moretti, diretor do setor.

O próximo treinamento acontecerá dia 11 de abril.

Foto: Divulgação