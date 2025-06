PF de Campinas apreende eletrônicos em operação contra compartilhamento de abuso sexual infantil

A Polícia Federal de Campinas deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), a terceira fase da Operação Mão Protetora em uma ação contra o compartilhamento de arquivos ligados a abuso sexual infantil. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, um em Mogi Mirim e outro em Bragança Paulista.

Em Mogi Mirim, um dos investigados, de 36 anos, tentou descaracterizar o celular durante a abordagem, mas o aparelho foi recuperado e apreendido. Na operação, diversos eletrônicos — como celulares, computadores e HDs — foram recolhidos e serão submetidos a perícia técnica. Até o momento, não houve prisões em flagrante, e as investigações apontam que os casos não estão interligados.

A PF iniciou as apurações em 2024, com ações de inteligência focadas em identificar e responsabilizar pessoas que compartilham conteúdo de exploração sexual de menores pela internet. A Operação Mão Protetora representa mais um passo importante no combate a este tipo de crime.