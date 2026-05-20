McDia Feliz 2026 inicia pré-venda de tíquetes por R$21

Com recursos destinados à Casa Ronald McDonald Brasil e Instituto Ayrton Senna, a campanha já transformou a vida de mais de 11 milhões de crianças e adolescentes em todo o país

O McDia Feliz, uma das maiores campanhas de mobilização social do Brasil, inicia no dia 20 de maio a venda antecipada de tíquetes digitais para sua 38ª edição, marcada para 22 de agosto. Os consumidores poderão adquirir antecipadamente tíquetes de Big Mac por R$21 e participar dessa grande corrente nacional.

A arrecadação obtida com a venda dos sanduíches — descontados os impostos — será destinada para duas importantes instituições: a Casa Ronald McDonald Brasil, que oferece assistência gratuita e acolhimento a crianças e adolescentes em tratamento oncológico e suas famílias, e o Instituto Ayrton Senna, referência na promoção da educação pública de qualidade para jovens em todo o país. Na edição anterior, a campanha arrecadou R$28 milhões, valor que contribuiu para impulsionar mais de 80 projetos de oncologia pediátrica e apoiar a formação de mais de 590 mil estudantes brasileiros.

Os tíquetes digitais antecipados podem ser adquiridos nos sites das instituições Casa Ronald Brasil e Instituto Ayrton Senna em versões individuais e em kits com dois, quatro, seis e oito unidades – cada um válido por um Big Mac. Para compras acima de oito tíquetes, é necessário contatar os institutos pelos e-mails vendas.mcdia@crmbrasil.org.br ou mcdiafeliz@ias.org.br. Em junho, a campanha também disponibilizará tíquetes físicos e, a partir de julho, os consumidores poderão adquirir tíquetes digitais diretamente pelo aplicativo do Méqui.

A longevidade da parceria entre as instituições reforça o impacto coletivo que o McDia Feliz gera na sociedade há quase quatro décadas. “Chegamos à 38ª edição do McDia Feliz com a certeza de que a união entre McDonald’s, Casa Ronald McDonald Brasil, Instituto Ayrton Senna e toda a sociedade é o que torna essa mobilização tão transformadora. Mais do que uma campanha, essa é uma iniciativa que traduz nosso compromisso contínuo com o bem-estar e o desenvolvimento das futuras gerações. Convidamos novamente a população a fazer parte dessa corrente do bem, adquirindo os tíquetes antecipados e contribuindo diretamente para impactar a vida de milhões de crianças e jovens em todo o país”, afirma Rogério Barreira, Presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

Parceiro de longa data do McDia Feliz na promoção de saúde infantojuvenil, o Instituto Ronald McDonald Brasil passa a se chamar Casa Ronald McDonald Brasil. A iniciativa mantém os projetos apoiados e os compromissos assumidos com a busca de cura do câncer infantojuvenil, ao mesmo tempo em que eleva o cuidado integral às famílias ao centro de sua missão com a sociedade. Neste ano, a Casa Ronald McDonald Brasil, por meio do McDia Feliz, beneficiará 69 projetos desenvolvidos por 46 instituições em 19 estados e mais o Distrito Federal. Ao todo, as ações alcançarão 38 cidades, em todas as cinco regiões do país, fortalecendo o compromisso da instituição com a saúde pediátrica, especialmente no enfrentamento do câncer infantojuvenil. A nova carteira de projetos amplia o alcance da rede de apoio e reforça a atuação conjunta com parceiros e organizações que trabalham para garantir mais acesso ao tratamento, acolhimento e qualidade de vida para crianças, adolescentes e suas famílias.

“Cada projeto apoiado representa a possibilidade de ampliar o cuidado integral e gerar impacto real na vida de milhares de famílias brasileiras. A nossa Carteira de Projetos 2026 fortalece nossa missão de promover acesso à saúde, acolhimento e esperança em diferentes regiões do país”, afirma Bianca Provedel, CEO da Casa Ronald McDonald Brasil.

Os impactos desse trabalho podem ser vistos em histórias como a de Juan, diagnosticado aos 10 anos com 10 tumores malignos e uma metástase no pulmão durante o tratamento no INCA, no Rio de Janeiro. Ao lado da mãe, Alessandra, encontrou na Casa Ronald McDonald Rio de Janeiro um espaço de acolhimento e suporte durante a jornada contra o câncer. “Não se trata apenas de curar o corpo, mas também o coração”, destaca Alessandra. Hoje, Juan está curado e atua como designer gráfico e webdesign, construindo novos planos para o futuro.

Os recursos arrecadados com a campanha McDia Feliz 2025 tiveram um impacto transformador na educação pública brasileira, possibilitando a continuidade de seis iniciativas de educação integral do Instituto Ayrton Senna. Ao todo, R$4,7 milhões foram destinados à educação, contribuindo para a formação de mais de 44 mil educadores e impactando diretamente a trajetória de aprendizado de mais de 684 mil estudantes em escolas públicas de diferentes regiões do país.

As iniciativas apoiadas fortalecem o desenvolvimento integral dos estudantes, promovendo habilidades essenciais para a vida, como colaboração, resiliência, autonomia e pensamento crítico. Mais do que apoiar projetos educacionais, o McDia Feliz ajuda a ampliar oportunidades e preparar novas gerações para os desafios do futuro.

A venda antecipada de tíquetes estará disponível até o dia 20 de agosto. Os participantes da campanha poderão trocar seus tíquetes por sanduíches nos restaurantes participantes do McDia Feliz, utilizando o balcão, Drive-Thru ou totens de autoatendimento (apresentando o tíquete impresso ou na tela do celular). Para mais detalhes, consulte o regulamento completo da campanha no site do McDonald’s.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pela CasaRonald McDonald Brasil, que atuam para proporcionar mais saúde e bem-estar para crianças e adolescentes com câncer e suas familias. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação, contribuindo para as ações do Instituto Ayrton Senna. Desde sua primeira edição, mais de R$ 426 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz.

Sobre a Casa Ronald McDonald Brasil

Organização sem fins lucrativos, a Casa Ronald McDonald Brasil atua há mais de 27 anos para promover saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e seus familiares, cuidando de famílias com crianças que estão doentes ou necessitam de assistência médica. Com a missão de oferecer serviços essenciais que removem barreiras, fortalecem famílias e promovem a recuperação quando crianças precisam de cuidados de saúde, a Casa desenvolve ações voltadas à estruturação de hospitais especializados, hospedagem para famílias que residem longe dos centros de tratamento, treinamento de estudantes e profissionais de saúde e sensibilização de profissionais da educação básica para o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil, por meio da disseminação de informações sobre sinais e sintomas, além de incentivar a adesão a protocolos clínicos e promover conhecimento sobre a causa. A organização faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House, presente em mais de 60 países, coordenando no Brasil os programas Casa Ronald McDonald, voltado para hospedagem, transporte e alimentação de pacientes e familiares; e Espaço da Família Ronald McDonald, que oferece acolhimento dentro de hospitais durante o tratamento. A Casa Ronald McDonald Brasil também desenvolve os programas Atenção Integral e Diagnóstico Precoce, com iniciativas voltadas ao fortalecimento da saúde pediátrica no país. Com o apoio de empresas e pessoas físicas, a Casa Ronald McDonald Brasil já beneficiou diretamente mais de 3,3 milhões de crianças e adolescentes por meio de seus projetos, além de ter mais de 50 mil profissionais e estudantes da saúde treinados em diagnóstico precoce. Ao todo, mais de 2 mil projetos de 111 instituições já foram contemplados em todas as regiões do Brasil. Para saber mais, acesse: www.casaronaldmcdonaldbrasil.org.br.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 21 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui 2.500 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários. A empresa também está comprometida com o desenvolvimento das comunidades em que opera, com a oferta de oportunidades de primeiro emprego formal aos jovens e com o impacto ambiental positivo por meio de sua Receita do Futuro. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com/pt/

Sobre o Instituto Ayrton Senna

Fruto do sonho do tricampeão mundial de Fórmula 1, o Instituto Ayrton Senna busca acelerar a qualidade da educação pública no país por meio de pesquisa e inovação, implementação de programas educacionais e contribuição com políticas públicas. Realizamos parcerias com redes de ensino públicas em todo o Brasil para promover alfabetização, melhoria da aprendizagem, desenvolvimento das habilidades socioemocionais e gestão educacional. Em todos eles, trabalhamos com diagnósticos, formação de educadores e gestores, estabelecimento de metas, monitoramento de indicadores e oferecendo ferramentas e materiais educacionais para serem utilizados em sala de aula. Ao longo dos mais de 31 anos de atuação , o Instituto já realizou mais de 40 milhões de atendimentos a crianças e jovens em cerca de 3,3 mil municípios. Diante dos desafios socioambientais de hoje, acreditamos que transformar vidas por meio da educação seja um caminho essencial para a construção de um país mais justo e um futuro mais sustentável para todos e todas.