McDonald’s participa da Hora do Planeta e celebra marco de mais de 96% de energia renovável em suas operações

Iniciativa global serve como momento de reflexão sobre como ações simbólicas se conectam a transformações reais e estruturais na operação da companhia

São Paulo, 27 de março de 2026 – No próximo sábado, dia 28, das 20h30 às 21h30, o McDonald’s apagará as luzes das fachadas e letreiros de seus restaurantes por uma hora. A iniciativa, que chega ao seu 18º ano consecutivo, marca o apoio da marca à Hora do Planeta, movimento que tem como objetivo conscientizar sobre as mudanças climáticas. Este ano, porém, o gesto simbólico ganha o reforço de um marco relevante: em 2025, a Arcos Dorados atingiu a marca de mais de 96% de energia proveniente de fontes renováveis em seus restaurantes próprios no Brasil.

Este marco histórico acelera a transição energética da companhia, reduzindo os impactos ambientais. Com o novo índice, as emissões de Escopo 2 passam a representar apenas 0,01% das emissões totais da Arcos Dorados no Brasil, refletindo uma jornada de eficiência e responsabilidade. Ao priorizar matrizes energéticas de baixo impacto, a Arcos Dorados reforça sua adesão a compromissos robustos de descarbonização e contribui diretamente para o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 7 da ONU.

“Ao apagar nossas fachadas neste sábado, queremos que esse breve momento de escuridão jogue luz sobre a urgência de agirmos pelo coletivo. Como uma marca icônica, entendemos que nossa maior oportunidade é usar nossa escala para inspirar e sensibilizar nossos clientes, transformando um gesto simbólico em um convite para mudanças reais. Alcançar 96% de energia limpa é a prova de que nossa responsabilidade vai além da mensagem; estamos construindo, na prática, o futuro sustentável que queremos deixar para as próximas gerações”, explica Marie Tarrisse, Gerente Sênior de Impacto Social e Desenvolvimento Sustentável da Arcos Dorados Brasil.

Com a sustentabilidade integrada aos negócios, a Arcos Dorados reafirma sua liderança através de uma governança sólida. Em 2022, a empresa protagonizou a primeira emissão de um Sustainability-Linked Bond (SLB) no setor, vinculando a remuneração de seus executivos a indicadores ambientais. Essa estratégia garante que temas como transição energética e eficiência operacional sejam prioridades reais em toda a escala hierárquica.

As ações entram no pilar de mudanças climáticas da plataforma Receita do Futuro, a estratégia de ESG que guia a companhia na criação de valor compartilhado, gerando benefícios diretos para a operação dos restaurantes, para a experiência dos consumidores e para o equilíbrio do planeta.

Para conhecer mais sobre essa e outras iniciativas socioambientais da Arcos Dorados, acesse o site da Receita do Futuro.