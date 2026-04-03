Menino de 3 anos morre após ser picado por escorpião em Conchal

Família aponta demora no atendimento e ausência de soro antiescorpiônico em hospital; caso será investigado pela Polícia Civil

Um menino de 3 anos morreu após ser picado duas vezes por um escorpião na noite de quarta-feira, dia 31, em Conchal, no interior de São Paulo. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu após ser transferida para outra unidade de saúde.

Segundo relato do pai, o menino apresentou rápida piora no quadro, com cerca de dez episódios de vômito em aproximadamente 20 minutos, além de salivação intensa. A família afirma que houve demora no atendimento inicial e também na identificação da gravidade do caso no Hospital e Maternidade Madre Vannini, onde a criança recebeu os primeiros socorros.

De acordo com o pai, o soro antiescorpiônico não estava disponível na unidade. O menino teria recebido a medicação mais de quatro horas após o acidente, já durante o atendimento em outro hospital. A Secretaria Estadual de Saúde informa que crianças de até 10 anos precisam receber tratamento em até uma hora e meia após a picada. Já o Instituto Butantan orienta que a aplicação do soro seja feita o mais rápido possível.

A Polícia Civil deve abrir inquérito para apurar a suspeita de negligência no atendimento. Em nota, o Hospital e Maternidade Madre Vannini informou que adotou as medidas clínicas compatíveis com o caso.

A morte da criança reforça o alerta para a gravidade de acidentes com escorpiões, especialmente entre crianças pequenas, que podem apresentar evolução rápida dos sintomas.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12

Fonte: G1