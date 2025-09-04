Mogi Guaçu abre consulta pública para Revisão do Plano Diretor

População pode participar do processo pelo portal da Prefeitura e em audiência no dia 18 de setembro

Já está disponível no Portal do Governo em www.mogiguacu.sp.gov.br

no hotsite da Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) a consulta pública para que a população possa participar do processo. Por este canal, a população pode acompanhar todo o processo de revisão, conhecer o Plano de Trabalho e demais documentações aprovadas. Além disso, o morador terá acesso a uma explicação sobre o que se trata o Plano Diretor do Município.

A consulta pública trata-se de questionário é simples, em que o munícipe responderá perguntas sobre o que mais gosta na cidade, o que acha que pode melhorar e também poderá avaliar atendimentos em diversas áreas, como Saúde e Educação. A consulta pública ficará disponível pelo período de um mês e, depois, os dados serão compilados e passarão a fazer parte dos estudos. “É mais uma ferramenta que estamos utilizando para deixar o processo da revisão do PDDI mais transparente possível, além da população ser participante”, comentou o Eduardo Manfrin Schmidt, secretário de Planejamento.

A população também está sendo convidada a participar da 1ª Audiência Pública do PDDI. Ela está agendada para o dia 18 de setembro, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal, quando ocorrerá o lançamento da Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI). Além da população, o evento contará com a presença de representantes da Comissão Municipal de Política Urbana (CMPU), da Comissão Mista de Acompanhamento e do Consórcio Cidadania MGSP, empresa contratada para a elaboração do novo PDDI.

Vale lembrar que o Plano Diretor consiste numa importante ferramenta para orientar o desenvolvimento e o crescimento municipal, reorganizando os espaços urbanos e rurais para garantir um desenvolvimento equilibrado, privilegiando o bem-estar dos cidadãos e a conservação ambiental.

Cada cidadão poderá contribuir durante a audiência pública, no dia 18 de setembro, com comentários ou sugestões. Outras informações podem ser obtidas pelo Portal da Prefeitura em https://mogiguacu.sp.gov.br/hotsite/1/revisaopddi.html