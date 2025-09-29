Mogi Guaçu abre matrículas para a Educação Infantil em 2026

Inscrições presenciais devem ser feitas até o preenchimento das vagas, conforme cronograma da Secretaria de Educação

A Secretaria Municipal de Educação de Mogi Guaçu iniciou nesta segunda-feira, 29 de setembro, o período de matrículas para o ano letivo de 2026 nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs). As inscrições são destinadas a crianças nascidas entre 1º de abril de 2020 e 31 de março de 2022, de acordo com a faixa etária de cada nível (Infantil I e II).

O atendimento ocorre de forma presencial, das 8h às 11h e das 13h às 16h, nos locais definidos pela Secretaria, de acordo com o cronograma disponível no site oficial (https://mogiguacu.educaon.com.br/educacao-infantil-abre-matriculas-para-2026

).

Para efetivar a matrícula, os pais ou responsáveis devem apresentar cópias dos seguintes documentos: certidão de nascimento da criança, RG, carteira de vacinação (páginas do nome e vacinas aplicadas), foto 3×4, comprovante de endereço, cartão do SUS, cartão Bolsa Família (se tiver), e documentos dos responsáveis (RG e CPF).

Também está aberto o cadastro para vagas remanescentes nas EMEIs de período integral. Neste caso, é necessário apresentar, além dos documentos obrigatórios, a declaração de matrícula no período parcial para 2026.

As unidades escolares estão distribuídas pelos setores Norte, Sul, Leste e outras regiões do município, incluindo bairros como Jardim Esplanada, Ypê Amarelo, Jardim Guaçuano, Jardim Chaparral, Chácaras Alvorada, Nova Louzã e Martinho Prado.

A Secretaria reforça a importância de respeitar os prazos e de apresentar todos os documentos exigidos para garantir a vaga da criança na rede municipal.