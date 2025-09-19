Mogi Guaçu cancela contrato após morte de sete gatos em castrações gratuitas

Foto Ilustrativa

Animais morreram após procedimentos realizados por empresa terceirizada; necropsias vão apurar as causas

A Prefeitura de Mogi Guaçu (SP) anunciou, nesta sexta-feira (19), o cancelamento do contrato com a empresa terceirizada responsável pelas castrações gratuitas de animais, após a morte de sete gatos submetidos ao procedimento na última terça-feira (16).

Segundo os tutores, os animais foram entregues para cirurgia no mesmo dia e morreram pouco depois das operações. Uma das tutoras registrou boletim de ocorrência na Delegacia Seccional da cidade na quinta-feira (18).

A Secretaria Municipal de Bem-Estar e Defesa Animal informou que as necropsias já estão em andamento e que o laudo deve ser concluído até o fim da próxima semana. O lote de medicamentos usados durante os atendimentos também será enviado para análise da fabricante. Em nota, a pasta se solidarizou com os tutores e afirmou que exigiu da empresa suporte integral às famílias dos animais.

As cirurgias ocorreram na Unidade de Atendimento e Apoio Operacional de Bem-Estar Animal 2, no Jardim Alvorada. De acordo com a prefeitura, o espaço é estruturado e recebe castrações diárias realizadas pela equipe municipal.

Em resposta, a empresa responsável afirmou que está acompanhando o caso, suspendeu o uso dos medicamentos até a conclusão da investigação e se comprometeu a apresentar todas as informações solicitadas à administração municipal.