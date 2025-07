Mogi Guaçu celebra a diversidade na Festa das Nações 2025 com música, dança e sabores do mundo

Evento gratuito acontece de 1º a 3 de agosto no Centro Cultural José Fantinato com 12 países representados

Mogi Guaçu se prepara para viver um dos eventos mais esperados do calendário cultural da cidade: a Festa das Nações 2025, que acontece entre os dias 1º e 3 de agosto, no Centro Cultural Municipal “José Fantinato”. Com entrada gratuita, o evento é um verdadeiro mergulho na diversidade cultural, reunindo gastronomia, música e dança de 12 países diferentes.

A programação conta com shows ao vivo, apresentações culturais, espetáculos teatrais e desfile das princesas da festa, além das tradicionais barracas típicas que oferecem pratos representativos de diferentes regiões do mundo.

Confira a programação completa:

📅 01 de agosto (sexta-feira) – A partir das 18h

• 18h – Abertura oficial

• 19h – Show: Banda Metálica Cover

• 21h – Show: Abba Majestat

• 23h – Encerramento

📅 02 de agosto (sábado) – A partir das 12h

• 12h – Abertura da festa

• 14h – Apresentação de Dança

• 15h30 – Banda Santa Terezinha

• 17h – Apresentação de Dança

• 20h – Show: Creedence Cover

• 22h – Show: Bee Gees Way

• 23h – Encerramento

📅 03 de agosto (domingo) – A partir das 12h

• 12h – Abertura da festa

• 14h – Corporação Musical Marcos Vedovello

• 15h30 – Apresentação de Dança

• 17h – Desfile das Princesas da Festa das Nações

• 18h – Espetáculo teatral: Mas Por Que Cazuza – O Musical 2025

• 19h20 – Show: Bon Jovi Cover

• 21h – Encerramento

Com uma mistura envolvente de tradições, sabores e ritmos, a Festa das Nações de Mogi Guaçu é uma oportunidade para celebrar a pluralidade cultural, se divertir com toda a família e apreciar o melhor da cultura internacional sem sair da cidade.

A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos.