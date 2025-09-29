Mogi Guaçu celebra os 40 anos do FETEG com programação especial de teatro estudantil
Festival começa nesta segunda-feira no Teatro Tupec e segue até 21 de outubro com apresentações gratuitas
O 40º Festival de Teatro do Estudante Guaçuano (FETEG) começa nesta segunda-feira, 29 de setembro, a partir das 20h, no Teatro Tupec do Centro Cultural, no Jardim Camargo. Na abertura do evento está prevista a exibição da peça As presepadas das Marias de Mandacaru, do grupo teatral do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Mogi Guaçu e convidados. A entrada é franca!
As apresentações do FETEG, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, vão acontecer até o dia 21 de outubro, todas no Teatro Tupec e sempre às 20h. A premiação será realizada no dia 23 de outubro, uma quinta-feira, às 19h. Vão participar do festival grupos teatrais de escolas municipais, estaduais e particulares do ensino fundamental, médio, técnico, superior e de cursos livres e profissionalizantes.
As escolas vão concorrer nas seguintes categorias: infanto juvenil (escolas públicas municipais e estaduais de ensino fundamental e médio); adulto (escolas públicas municipais e estaduais de ensino fundamental e médio); infanto juvenil/adulto (escola particular de ensino fundamental e médio); livre (instituições de cursos livres, técnicos ou profissionalizantes.
O festival tem como objetivo sensibilizar o público sobre a importância do teatro como forma de expressão para explicar o mundo cotidiano, além de difundir a arte teatral, utilizar o teatro como forma de conscientização e reflexão, incentivar a formação de grupos de teatro infantil e proporcionar à população momentos de lazer, cultura e entretenimento.
40º FETEG
29/09
20h – As presepadas das Marias de Mandacaru – Senac de Mogi Guaçu e convidados
06/10
20h – Aladdim – Grupo de Teatro Arte no Coração CAPS
07/10
20h – Os causos das coisas coisadas – Coletivo Euro ETEC
13/10
20h – Um insano ditador – Coletivo Euro ETEC
15/10
20h – O caso da atriz que não cantava – E.E. Padre Armani
20/10
20h – O final é feliz da Chapeuzinho Vermelho? – Grupo Teatral da EMEB Profª Maria Diva Franco de Oliveira
21/10
20h – Quem matou o Leão? – Grupo de Teatro Estudantil Ars Cenikas do Colégio Integrado São Francisco
23/10
19h – Premiação