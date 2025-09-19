Mogi Guaçu conclui reforma do Ceape para melhor atender estudantes

Unidade recebeu retrofit, modernização estrutural e novos espaços para ampliar atendimento pedagógico especializado

A Prefeitura de Mogi Guaçu concluiu a reforma da sede do Centro de Apoio Pedagógico Especializado (Ceape), no Jardim Progresso. O espaço atende crianças com necessidades especiais que frequentam o ensino regular e participam de atividades complementares no contraturno escolar. A obra foi executada pela Associação Educacional Maria Carmo (AEMC).

Entre as melhorias, destacam-se o processo de retrofit do prédio, novos acabamentos em porcelanato, luminárias em LED, esquadrias de alumínio e vidro, além da instalação de ventiladores, lavanderia, cobertura metálica na circulação principal e reestruturação de salas administrativas e banheiros coletivos. Também foram reformadas as instalações elétricas e hidrossanitárias, reconstruído parte do muro de divisa e realizada a pintura integral dos ambientes internos e externos.

O secretário municipal de Educação, Paulo Paliari, destacou a importância da obra. “Agora temos um ambiente muito mais acolhedor para que o trabalho realizado com nossas crianças continue em condições melhores”, afirmou.

O Ceape conta com brinquedoteca, salas de recursos e oficinas de música e educação física, oferecendo atendimento multidisciplinar e apoio fundamental às famílias.