Mogi Guaçu confirma pagamento da 2ª parcela do subsídio de transporte escolar

Auxílio referente aos meses de maio e junho será pago de 19 a 22 de agosto, por ordem alfabética

110 estudantes de Mogi Guaçu vão receber a 2ª parcela do auxílio de subsídio do transporte escolar referente aos meses de maio e junho de 2025. Assim como ocorreu quando a 1ª parcela foi liberada, o pagamento será feito por ordem alfabética: 19 de agosto (A até E); 20 de agosto (F até K); 21 de agosto (L até N); e 22 de agosto (O até Z).

Os estudantes vão receber os valores dos meses que encerram o primeiro semestre e o município irá investir R$ 68.044,27. O valor do subsídio é repassado por meio de PIX, diretamente para a titularidade do estudante beneficiado.

Após os estudantes receberem a segunda parcela do repasse (maio e junho), os mesmos terão que fazer o recadastramento, para que possam receber o benefício no segundo semestre. Todo o trâmite é feito pela plataforma através do link: https://share.google/kCTbdMeUxchRtbuXG.

O período de recadastramento será definido pela Secretaria Municipal da Educação. Vale lembrar que o benefício atende estudantes cuja renda mensal familiar líquida comprovada seja inferior ou igual ao correspondente a três vezes e meia o valor do salário-mínimo em vigor. O percentual pago para o transporte é de acordo com a renda familiar comprovada, de 25% a 100%.

Por meio da Lei nº 5.731, de 13 de abril de 2023, de autoria do prefeito Rodrigo Falsetti, a Prefeitura de Mogi Guaçu concede o benefício para os estudantes universitários e do ensino médio técnico e profissionalizante. Os contemplados estudam em cidades da região, incluindo Mogi Guaçu.

Para receber o benefício, é realizada uma análise socioeconômica de todos os cadastros pelas equipes de assistentes sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social, com apoio dos monitores da Secretaria Municipal da Educação.