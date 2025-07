Mogi Guaçu cria Grupo Técnico para monitoramento das Unidades de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde instituiu essa semana, com atividades iniciadas em 10 de julho, um Grupo Técnico de Acompanhamento das Estruturas, Ambiência, Materiais, Equipamentos e Insumos dos Serviços de Saúde de Mogi Guaçu. A iniciativa visa intensificar o monitoramento das condições das unidades de atendimento, agilizando o planejamento e execução de melhorias estruturais, funcionais e organizacionais nos serviços de saúde prestados à população.

De acordo com a secretária da pasta, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, o grupo surge diante de um cenário já identificado nos primeiros levantamentos realizados por sua equipe nas últimas semanas. “Temos desafios que, se ignorados, podem comprometer diretamente a qualidade do atendimento e as condições oferecidas aos pacientes e profissionais”, disse.

O Grupo Técnico é composto por uma equipe multidisciplinar, com representantes da engenharia, manutenção, patrimônio, informática e vigilância sanitária, e atuará com cronograma de visitas técnicas às unidades de saúde do município. A proposta é realizar inspeções presenciais, avaliar a infraestrutura física, o estado dos equipamentos médicos e odontológicos, as condições de armazenamento de medicamentos e insumos, além de observar a qualidade dos espaços e a humanização no atendimento.

Entre as principais atribuições do time estão a avaliação de cumprimento de normas técnicas e sanitárias, identificação de deficiências, proposição de melhorias, elaboração de relatórios periódicos e acompanhamento da resolução dos problemas apontados. A equipe também poderá aplicar questionários, entrevistar profissionais e usuários, e sugerir capacitações, sempre com base na legislação vigente.

Além disso, o trabalho do grupo contribuirá com a otimização de recursos públicos, ao apontar soluções que previnam gastos desnecessários e promovam maior eficiência na gestão dos serviços de saúde. “A atuação integrada com outras áreas, como a atenção básica e a vigilância sanitária, também fortalecerá o sistema como um todo”, avalia a secretária. “O objetivo final é garantir que todas as unidades estejam sempre preparadas para oferecer um atendimento seguro, eficiente e humanizado. A criação desse grupo representa um passo importante para transformar os desafios identificados em soluções efetivas, de forma contínua e planejada”.