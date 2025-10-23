Mogi Guaçu divulga o que abre e fecha no Dia do Servidor Público

Na próxima semana, o expediente na Prefeitura de Mogi Guaçu e autarquias será mais curto. Na segunda-feira, dia 27 de outubro, foi decretado ponto facultativo por conta do Dia do Servidor, data comemorada em 28 de outubro. Portanto, não haverá expediente na Prefeitura e nas autarquias municipais nesse dia.

Saúde

Na segunda-feira, 27 de outubro, urgências e emergências serão atendidas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II, UPA do Jardim Santa Marta e no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. Neste dia, não haverá atendimento nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O atendimento volta a ser realizado na terça-feira, 28 de outubro, às 7h.

Serviços Municipais

Os cemitérios permanecerão abertos das 6h às 18h, com plantonistas para atendimento administrativo. A coleta de lixo domiciliar será realizada normalmente na segunda-feira, 27 de outubro.

SAMAE e Defesa Civil

Equipes de plantão serão mantidas para atendimento de emergências. No SAMAE pelo telefone 08000-102-028 e na Defesa Civil pelo 199.

Esporte e Lazer

Na segunda-feira, 27 de outubro todos os Centros Esportivos de Mogi Guaçu estarão fechados.

Poupatempo

Já o Poupatempo irá funcionar normalmente durante a próxima semana entre os dias 17 e 31 outubro, das 9h às 17h, assim como no sábado, 1º de novembro, das 9h às 13h. O Poupatempo também disponibiliza informações pelo site www.poupatempo.sp.gov.br.