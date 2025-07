Mogi Guaçu inicia obras de duas UBS e novo CAPS-IJ com recursos do Novo PAC

Investimentos vão ampliar o atendimento de saúde em regiões estratégicas da cidade e desafogar unidades com alta demanda

Três novos e importantes investimentos em estrutura de Saúde já estão em andamento em Mogi Guaçu. Trata-se da construção de novo Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPS-IJ) e de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) no Jardim Imperial e Jardim Sakaida. Os serviços foram iniciados nos últimos dias e têm acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

“São obras que fortalecem a rede de atendimento da cidade e que irão beneficiar diretamente as famílias que moram nestas regiões, aproximando o acompanhamento clínico de casa e desafogando postos que hoje estão com alta demanda”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O novo CAPS-IJ está sendo erguido na Rua Antonio Luís Filho, no Jardim Novo II. Ele terá 718,80m² de área construída, com 24 cômodos e estacionamento com 15 vagas, sendo sete para motos, seis para carros e uma para PCD. O projeto prevê sete salas para atendimento individualizado e duas para atividades coletivas, além de espaço de convivência interna e ambientes para os setores administrativo, arquivo, almoxarifado, depósito de material de limpeza, cozinha, refeitório, recepção, reunião e rouparia. Conta, ainda, com cinco sanitários, sendo três deles adaptados para pessoas com deficiência.

As novas Unidades Básicas, por sua vez, são iguais, seguindo modelo desenvolvido pelo Governo Federal. A UBS do Jardim Imperial terá a sede na Rua João Batista Ravagnani e a do Jardim Sakaida ficará localizada na Rua Laércio Rossi. Ambas terão 697,35m² de área e vão contar com 32 cômodos cada, incluindo espaços para preparo e esterilização, paramentação, recepção e limpeza médica (interna), integração, recepção de atendimento com espaço lúdico para as crianças, vacinação, amamentação, acolhimento, práticas coletoras de saúde, educação em saúde bucal, medição, hidratação e de coleta de exames, aplicação de medicamentos, curativos e de gestão administrativa.

As novas unidades também serão contempladas com dois consultórios gerais, um consultório ginecológico com banheiro interno para as pacientes e um consultório multisala lilás (espaço de atendimento projetado para acolher mulheres vítimas de violência). E cada uma delas terá ainda três consultórios odontológicos, farmácia, cinco banheiros, sendo masculino, feminino e três para PCD, fraldário, copa, depósito de material de limpeza e almoxarifado.

Na parte externa, as UBSs terão área verde e duas áreas verdes para atividades ao ar livre. Além disso, cada uma delas terá dois bicicletários (funcionários e público) e dois estacionamentos, sendo um para funcionários com 25 vagas (16 carros, oito motos e um PCD) e o outro para a população em geral com 33 vagas (24 carros, oito motos e PCD).

“Em reunião recente com os representantes das empresas responsáveis pelas obras, cobrei comprometimento e exigi que os prazos sejam cumpridos, pois o município tem sido penalizado com empresas que não cumprem o contrato”, ressaltou o prefeito. “Seremos rigorosos no acompanhamento”.

Os três novos equipamentos da Saúde serão construídos com recursos provenientes do Ministério da Saúde, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). O prazo de execução para cada unidade é de 12 meses