Mogi Guaçu intensifica Operação Corta-Fogo até domingo para prevenir incêndios

A partir desta quinta-feira, 21 de agosto, a Defesa Civil de Mogi Guaçu intensificará a Operação Corta-Fogo para prevenir e combater incêndios durante o período de maior temperatura, assim como de baixa umidade relativa do ar. A medida será feita como alerta para a possibilidade do aumento de queimadas nas áreas de vegetação do município em razão do clima mais seco entre os dias 22, 23 e 24 de agosto.

O trabalho será realizado em parceria com equipes do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Secretaria de Serviços Municipais (SSM). Dados da Defesa Civil Estadual mostram que o clima na região nesses dias estará com temperaturas mais elevadas com mínimas de 18º e máximas 35º graus.

O coordenador da Defesa Civil, Gildésio Donizetti Cezário, explicou que as temperaturas em alta e a baixa umidade do ar desse período estão entre os fatores que podem aumentar a ocorrência de incêndios florestais. “O clima seco resseca as folhas e favorece a propagação de queimadas, que destroem a vegetação. Além disso, aumentam a poluição do ar, diminuem a fertilidade do solo e oferecem risco de queimaduras, acidentes com vítimas e problemas de saúde na população”, comentou.

Corta-Fogo

A Operação Corta Fogo é uma iniciativa do Governo de São Paulo para prevenir e combater incêndios florestais, especialmente durante períodos de maior risco, como a seca. A operação é dividida em fases verde, amarela e vermelha e envolve ações de prevenção, monitoramento, combate e conscientização da população. A ação sempre é realizada durante os meses de maio a outubro, período que requer medidas emergenciais rápidas, amplas e coordenadas, além de intensificação das estratégias de comunicação e campanhas preventivas.

A Defesa Civil de Mogi Guaçu também possui o Plano de Contingência (Plancon), que está em vigor até o dia 30 de outubro, podendo ele ser estendido. Esse plano organiza as ações do município durante a estiagem, coordenando Secretarias Municipais e setores para prevenção, monitoramento e apoio à população.

Cuidados

Durante o período de estiagem, é crucial redobrar os cuidados para evitar incêndios, tanto em áreas urbanas quanto rurais. Medidas como não fazer fogueiras, não queimar lixo ou materiais inflamáveis próximos à vegetação, e evitar o descarte inadequado de bitucas de cigarro são essenciais.

Além disso, é importante manter terrenos limpos e livres de materiais que possam iniciar ou propagar um incêndio, e, em áreas rurais, construir aceiros para conter o avanço do fogo. O telefone da Defesa Civil de Mogi Guaçu é o 199 e o do Corpo de Bombeiros 193.