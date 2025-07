Mogi Guaçu realiza 4ª Festa das Nações com gastronomia, música e atrações para toda a família

Evento gratuito acontece de 1 a 3 de agosto no Centro Cultural, com 12 países representados, feira de artesanato, apresentações e espaço kids

Nos dias 1, 2 e 3 de agosto, no Centro Cultural, será realizada a 4ª edição da Festa das Nações de 2025. O evento tem o objetivo de celebrar a diversidade cultural e gastronômica de 12 países e será opção para as famílias de Mogi Guaçu e toda a região. A festa oferecerá uma culinária diversificada e de qualidade, além de várias atrações musicais e artísticas. A Festa das Nações é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura. A entrada é franca. Confira a programação completa abaixo.

Na sexta-feira, dia 1º, o evento acontecerá das 18h às 23h. Já no sábado e no domingo, dias 2 e 3, a festa terá um horário ampliado, sendo realizada do meio-dia às 23h, no sábado, e, no domingo, até 21h. Haverá praça de alimentação com opções de comidas típicas dos 12 países, além de uma feira de artesanato com produtos exclusivos. O evento desse ano vai celebrar a cultura dos seguintes países: Brasil, Japão, Espanha, Alemanha, Bélgica, Portugal, Estados Unidos, Itália, Holanda, Países Árabes, Argentina e México.

Durante todo o final de semana, haverá apresentações de grupos de dança e outras atrações musicais. Haverá ainda o concurso da Rainha das Nações, no qual as 12 meninas que representam os países participantes vão competir pelo título do evento. Para as crianças, haverá o espaço Kids com diversas atrações de entretenimento. A programação musical está para lá de especial.

“A Festa das Nações é um evento que já faz parte do nosso calendário, sendo sucesso de público em todas as edições até aqui. Nesses três dias esperamos receber o maior número possível de público. A proposta do evento é reforçar a cultura e a gastronomia desses países e trazer um sabor diferente para Mogi Guaçu, apresentando essas culturas para o povo guaçuano”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.

Festa das Nações 2025

Sexta-feira – 1º de agosto

18h – Abertura oficial

19h – Show: Banda Metálica Cover

21h – Show: Abba Majestat

23h – Encerramento

Sábado – 2 de agosto

12h – Abertura da festa

14h – Apresentação de Dança

15h30 – Banda Santa Terezinha

17h – Apresentação de Dança

20h – Show: Creedence Cover

22h – Show: Bee Gees Way

23h – Encerramento

Domingo –3 de agosto

12h – Abertura da festa

14h – Corporação Musical Marcos Vedovello

15h30 – Apresentação de Dança

17h – Desfile das Princesas da Festa das Nações

18h – Espetáculo teatral: Mas Por Que Cazuza – O Musical 2025

19h20 – Show: Bon Jovi Cover

21h – Encerramento