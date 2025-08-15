Mogi Guaçu realiza 5ª Semana de Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural

Evento de 18 a 22 de agosto terá palestras e visitação à Capela de Nossa Senhora Aparecida, reforçando a importância da preservação histórica

A Secretaria Municipal de Cultura realiza entre os dias 18 e 22 de agosto a 5ª Semana de Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural de Mogi Guaçu. O evento, que já é consolidado no calendário cultural do município, contará com palestras no Teatro Tupec do Centro Cultural, no Jardim Camargo, e com visitação na Capela de Nossa Senhora Aparecida, importante patrimônio religioso da cidade, no Imóvel Pedregulhal.

O secretário de Cultura, André Sastri, comentou que a ação visa fomentar o debate, a conscientização e a preservação dos bens culturais e históricos do município. “A iniciativa busca alcançar um número expressivo de participantes, reforçando o compromisso com a educação patrimonial e a valorização da identidade guaçuana”, disse.

De acordo com ele, trata-se de um evento anual dedicado a celebrar e conscientizar sobre a importância da preservação do patrimônio histórico e cultural de uma cidade. “O objetivo principal da semana é fomentar o estudo e a discussão sobre a preservação do patrimônio, além de conscientizar a população sobre a importância de cada cidadão no cuidado com os bens históricos e culturais”, falou.

A 5ª Semana de Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural de Mogi Guaçu contará com palestras de especialistas renomados na área de conservação e restauro, como a engenheira civil, Fabiana Albano, e o arquiteto, Alisson Tavares, além de visitas monitoradas à Capela de Nossa Senhora Aparecida, um marco do patrimônio religioso e cultural do município. “A programação da semana é uma oportunidade para que a população conheça mais sobre a história e a identidade da cidade, além de participar ativamente da sua preservação”, finalizou.

Programação

Palestras

Teatro Tupec do Centro Cultural

Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo.

Terça-feira, 19 de agosto – 19h30

Palestra: Avaliação de Imóveis Históricos

Com Fabiana Albano – Engenheira Civil, Diretora Técnica do IBAPE/SP e Diretora Institucional do IBAPE Brasil

Apoio: CREA/SP

Quarta-feira, 20 de agosto – 19h

Palestra: Entre a Teoria e o Canteiro: Reflexões sobre Conservação e Restauro

Com Alisson Tavares – Arquiteto e Urbanista, Mestre e Doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela PUC-Campinas

Apoio: Faculdade Unimogi

Visitação especial

Durante toda a semana, entre os dias 18 e 22 de agosto, será realizada uma visitação monitorada à Capela de Nossa Senhora Aparecida, um dos marcos religiosos do município. O horário será das 9h às 11h e das 13h30 às 15h30. A Capela fica localizada na Rua Hugo Panciera, 140, no Imóvel Pedregulhal.