Mogi Guaçu recebe semana repleta de atrações culturais gratuitas e beneficentes

Programação inclui shows, cinema, musical e encontro de corais entre os dias 5 e 9 de agosto

A cidade de Mogi Guaçu será palco de diversas atrações culturais ao longo desta semana, entre os dias 5 e 9 de agosto, com atividades que vão do cinema gratuito a apresentações musicais beneficentes. As ações são promovidas com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, e ocorrem em espaços culturais da cidade como o Teatro TUPEC e o Centro Cultural “José Fantinato”.

A programação começa na segunda-feira (05/08), às 20h, com o show da Orquestra de Viola Caipira Coração de Caboclo, sob regência do professor Rafael Côrte, em homenagem ao “Mestre Praiano”. O evento, realizado no Teatro TUPEC, terá caráter beneficente à Santa Casa de Mogi Guaçu. Os ingressos podem ser adquiridos online pelo site megabilheteria.com.

Na quinta-feira (07/08), às 19h30, o público poderá assistir gratuitamente ao filme “Black Rain – A Coragem de uma Raça” (1989), dentro do Projeto Tela Viva, na Sala de Vídeo Maria Célia Stabile, no Centro Cultural “José Fantinato”. O longa japonês é um drama de guerra dirigido por Shohei Imamura.

Na sexta-feira (08/08), às 19h30, o Teatro TUPEC recebe o musical “Labirinto dos Sentimentos”, em única apresentação, com ingressos à venda no mesmo site.

Encerrando a semana, no sábado (09/08), às 19h, o evento “Envocanto – Encontro de Vozes em Canto” reunirá corais de várias cidades em um espetáculo de música e emoção. A entrada será solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível. Participam grupos de Mogi Guaçu, Itapira, Casa Branca, Águaí, Embu das Artes, Santa Cruz das Palmeiras e outros.

A programação é uma oportunidade para a população prestigiar talentos regionais e colaborar com causas sociais. Mais informações estão disponíveis pelas redes da Secretaria de Cultura e pelos telefones (19) 3362-1147 e (19) 99111-2427.