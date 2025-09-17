Mogi Guaçu recebe trator cabinado para impulsionar produção rural

Equipamento foi destinado ao município por meio de programa federal e será usado no atendimento a produtores da agricultura familiar

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), recebeu nesta segunda-feira, 15 de setembro, um novo trator cabinado, que será utilizado para a agricultura familiar. O equipamento foi conquistado junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) através do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq).

O titular da Pasta, Benito Aiello, disse que o veículo irá implementar ainda mais os serviços no município. “O novo trator será utilizado para apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar e possibilitar um atendimento mais ágil para os produtores locais”, falou.

O novo trator complementa ainda mais o conjunto de maquinários recebidos pelo município. “Uma importante aquisição para proporcionar um atendimento de qualidade e ágil aos nossos produtores, que tanto colaboram por meio de seus esforços com a economia local e que fazem essa roda do setor girar” ressaltou Benito Aiello.