Mogi Guaçu reforça ações do Agosto Lilás com campanha da Guardiã da Mulher

Agosto Lilás: Guardiã da Mulher promove ações de mobilização, prevenção e combate à violência contra a mulher

O Agosto Lilás é uma campanha nacional de conscientização e combate à violência contra a mulher, que ocorre durante o mês de agosto, em alusão à Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006. Por isso, em Mogi Guaçu, a equipe Guardiã da Mulher da Secretaria Municipal de Segurança intensificará as ações de conscientização, prevenção e acolhimento no combate à violência contra a mulher, integrando a programação especial da campanha nesse ano.

O secretário de Segurança Pública, Élzio Romualdo, disse que serão promovidas diversas ações para divulgar a lei e fortalecer a rede de proteção às mulheres. “A agenda reúne palestras e atividades educativas em escolas, empresas e instituições parceiras, com o objetivo de fortalecer a rede de proteção, ampliar o acesso à informação e incentivar denúncias”, comentou.

Além das atividades externas, também serão promovidas ações internas específicas voltadas às guardas civis municipais e às mulheres assistidas pelos programas de proteção da Secretaria de Segurança, reforçando o compromisso com a qualificação e o acolhimento.

Mais informações sobre as ações podem ser obtidas pelo telefone (19) 99610.5149. A criação da Lei Maria da Penha é uma homenagem a mulher que representa o símbolo da luta pela igualdade e pelo fim da violência de gênero.

Patrulha Guardiã

Em janeiro desse ano, a Patrulha Guardiã da Mulher completou dois anos de atividade com atendimento direcionado para as mulheres vítimas de violência doméstica. Centenas de mulheres que tiveram suas medidas protetivas deferidas são monitoradas diariamente via WhatsApp.

A unidade é dedicada exclusivamente ao acolhimento de mulheres e ao processamento de ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha. O projeto foi pioneiro em Mogi Guaçu e oferece atendimento especializado, humanizado e sigiloso promovido por guardas civis mulheres com o objetivo de acolher e monitorar mulheres vítimas de violência doméstica e que possuam medidas protetivas, além de garantir o cumprimento dessas medidas evitando a reincidência das agressões.



Programação

12 de agosto

14h – Palestra no SENAC- sobre direitos das mulheres e canais de denúncia

25 de agosto

10h – Encontro com jovens aprendizes da ESPRO, na Unimogi, com orientações sobre respeito, igualdade e prevenção da violência

28 de agosto

15h – Palestra na empresa RH TGA TECH, sobre prevenção e apoio às mulheres no ambiente de trabalho

28 de agosto (horário a confirmar) – Atividade na OAB, reforçando parcerias institucionais no enfrentamento à violência contra a mulher

Palestra na Cooper R3- voltada a colaboradores e comunidade (data a agendar)