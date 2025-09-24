Mogi Guaçu reúne 250 estudantes e Banda Sinfônica no espetáculo “Brasil de todos os sons”

Apresentação no ginásio Carlos Nelson Bueno integrou o Projeto Musicalização nas Escolas Municipais e atraiu cerca de 700 pessoas

Na noite da última segunda-feira, 22 de setembro, 250 estudantes do 5º ano de cinco escolas municipais de ensino participaram do espetáculo Brasil de todos os sons. A apresentação, que aconteceu no ginásio municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova, fez parte do Projeto Musicalização nas Escolas Municipais e foi realizada juntamente com os integrantes da Banda Sinfônica de Mogi Guaçu.

Desta apresentação participaram os estudantes das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Profª Anira Franco de Campos; Profª Iná Aparecida de Oliveira Marconi; Profª Isaura Ana de Freitas Campos; e Pref. Carlos Franco de Faria; e também da Escola Municipal de Ensino Básico Profª Márcia Helena Martini Falsete Risola.

A secretária-adjunta da Secretaria Municipal da Educação, Josiane Luciano Oliva, falou que o evento destacou não apenas o talento e a dedicação dos estudantes, mas também a importância da música como ferramenta pedagógica e de desenvolvimento humano. “Foi um espetáculo que uniu música, cultura e educação em uma noite inesquecível”, disse.

Cerca de 700 pessoas compareceram ao espetáculo que teve a presença de familiares, comunidade escolar e convidados. “A apresentação tornou-se um momento de celebração e valorização do processo de aprendizagem, dando visibilidade a cada etapa do projeto. A musicalização contribui diretamente para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional das crianças, estimulando a criatividade, a disciplina, a concentração e o trabalho em grupo”, destacou.

No geral, o Projeto Musicalização nas Escolas Municipais contempla 13 EMEFs/EMEBs, sete Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEIs), dois Centros de Ensino Infantil (CEIs) e o Centro de Apoio Pedagógico Especializado (CEAPE).