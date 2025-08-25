Mogi Guaçu tem semana com música, cinema, literatura e folclore

Programação entre os dias 25 e 31 de agosto reúne atrações gratuitas em diversos espaços do Centro Cultural Municipal “José Fantinato” e na Estação Mogiana.

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, preparou uma agenda repleta de atividades culturais gratuitas para a semana entre os dias 25 e 31 de agosto. Os eventos acontecem em diferentes espaços do Centro Cultural Municipal “José Fantinato” e na Antiga Estação Mogiana.

A programação começa na terça-feira (26), às 19h30, com o espetáculo musical Duo Inatos, formado pelos músicos Yvan Arcuri e José Renato Barzon, no Teatro Tupec. A apresentação traz uma fusão de estilos e promete emocionar o público com interpretações autorais e releituras.

Na quinta-feira (28), às 13h30, ocorre mais uma edição do Café Cultural, com o tema “A importância do folclore e sua preservação”, mediado por Rosângela Shiinke, Angélica Colombo e Michel Pereira, na Biblioteca Municipal João XXIII. No mesmo dia, às 19h30, o projeto Tela Viva exibe o clássico “Com a Maldade na Alma” (1964) na Sala de Vídeo Maria Célia Stabile.

O sábado (30) será dedicado ao público infantil, com contação de histórias com Alessandra Cristina, às 10h, também na Biblioteca João XXIII.

Encerrando a programação, no domingo (31), às 10h, o Grupo da Estação se apresenta na Antiga Estação Mogiana, localizada na Praça Duque de Caxias, com repertório variado, promovendo um encontro cultural e musical com o público da cidade.