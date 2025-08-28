Mogi Guaçu torna-se Município de Interesse Turístico de São Paulo

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou no final da tarde desta quarta-feira, 27 de agosto, Projeto de Lei que reconhece novos Municípios de Interesse Turístico (MIT) – e Mogi Guaçu, depois de anos de tratativas, está entre eles. De autoria do deputado estadual Rafa Zimbaldi, o título reconhece o potencial turístico local, garante investimentos destinados pelo Estado para fortalecimento do setor e coloca a cidade, oficialmente, como parte de um seleto roteiro de destinos no interior paulista.

A votação foi acompanhada de perto, na Alesp, por uma comitiva de lideranças guaçuanas, incluindo o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, o secretário municipal de Turismo, Antonio Henrique Corsi, e vereadores. O projeto de lei ainda precisa ser sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas. A aprovação foi amplamente comemorada pelos representantes ali presentes.

“É um sonho antigo da nossa cidade. O MIT representa novas possibilidades de investimento em infraestrutura e em fortalecimento dos nossos atrativos. Será um avanço significativo, em médio prazo, para a economia local e para a valorização de Mogi Guaçu como destino turístico”, destacou o vice-prefeito.

O título de MIT é concedido pelo Governo do Estado a cidades que comprovam vocação turística e atendem a critérios técnicos que incluem a existência de atrativos naturais, culturais, históricos ou religiosos, além de infraestrutura mínima para receber os visitantes. Com essa classificação, o município passa a ter direito a repasses anuais do Estado para investimentos exclusivos no turismo, contribuindo para estruturar melhor o setor, diversificar a economia local e aperfeiçoar políticas de preservação do patrimônio.

Para alcançar esse reconhecimento, Mogi Guaçu se preparou ao longo dos últimos anos. O município elaborou e aprovou o seu Plano Diretor de Turismo, estabelecendo diretrizes e metas para o desenvolvimento sustentável da atividade em âmbito municipal. Também fortaleceu o COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), garantindo maior participação da sociedade civil e do setor empresarial.

Outro ponto importante foi o atendimento a todas as exigências técnicas da Secretaria de Turismo do Estado, com a entrega de documentação e projetos que comprovaram o potencial ainda pouco explorado da cidade. Esses esforços consolidaram Mogi Guaçu como uma candidata apta a receber o título.

Cumprindo agenda em Brasília, o prefeito Rodrigo Falsetti destacou a relevância dessa conquista para o município. “Trabalhamos muito para transformar o selo de MIT em realidade. O turismo é um importante aliado do desenvolvimento econômico. E sabemos do potencial que temos aqui para fortalecimento dessa atividade no segmento rural, esportivo, histórico e cultural”, destacou.

O secretário municipal de Turismo, Antonio Henrique Corsi, reforçou a importância da votação. “É um marco histórico para Mogi Guaçu e abre novas oportunidades de desenvolvimento e valorização da nossa cidade. Vamos continuar trabalhando para que esse processo seja cada vez mais expansivo, orientando a estruturação dos nossos atrativos, ampliando a divulgação e criando um calendário efetivo, que mobilize a cidade em torno do turismo”, comentou.

Potencial a ser explorado

Para o prefeito Rodrigo, o título de MIT veio numa boa hora, justamente quando Mogi Guaçu está preparada para o desenvolvimento efetivo do setor turístico. “Hoje, Mogi Guaçu se fortalece cada vez mais como destino turístico. Estamos avançando em diferentes frentes, como o turismo de negócios, de aventura, comercial e gastronômico”, disse. “Temos um dos maiores autódromos do país em nossa cidade, com eventos de projeção nacional durante todo o ano. Temos belíssimos atrativos na Zona Rural, próprios para a prática de esportes e a criação de experiências diferenciadas aos visitantes”, reforçou.

O chefe do Executivo lembrou que dois importantes empreendimentos hoteleiros estão em construção no município, o que demonstra o potencial desse mercado. “O novo Hotel Taguá e o Hotel Ibis vão ampliar ainda mais a nossa capacidade de receber os visitantes. Temos uma rede hoteleira de qualidade e bem estruturada por aqui, além de uma rede de comércio e serviços importante, com shoppings e grandes franquias que seguem apostado na cidade, como o Outback, que acaba de chegar”, lembrou.

O Turismo de Negócios, em Mogi Guaçu, é impulsionado pela presença de diversas multinacionais instaladas na cidade, como as recentes Castertech e Suspensys, do Grupo Randoncorp, e a italiana Smalticeram. O autódromo Velocittá, na região da Nova Louzã, é referência nacional que coloca Mogi Guaçu no mapa do automobilismo e atrai visitantes de todo o país.

“Mogi Guaçu ainda conta com uma belíssima área rural e com potencial de desenvolvimento, valorizando nossas tradições, propriedades rurais e experiências ligadas ao campo. E temos ainda o turismo gastronômico, com sabores que refletem nossa cultura e identidade e, por fim, o turismo de compras e entretenimento, com destaque para os shoppings e boulevards, que recebem milhares de visitantes de toda a região”, finalizou o prefeito.