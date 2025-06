Mogi Mirim Celebra o Dia Mundial do Rock com Programação Especial

Evento será realizado no Espaço 250 anos e reunirá shows, feira de discos, tatuagem e mais

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está preparando uma programação especial para comemorar o Dia Mundial do Rock. O evento acontecerá no dia 26 de julho, a partir das 13h30, no Espaço 250 anos, juntamente com o 6º Encontro de Motociclistas.

O dia será marcado por muito rock’n’roll, feira de discos, tatuagem, brinquedos infláveis, luta de braço de ferro e diversas atrações para todas as idades.

A banda Gesto abrirá a programação com um tributo à lendária banda de hard rock Golpe de Estado, que completa 40 anos em 2025. A apresentação contará com a participação especial de Paulo Zinner, renomado baterista e produtor musical brasileiro. Zinner, além de fundador do Golpe de Estado, foi baterista de Rita Lee durante uma década.

Na sequência, a banda Por um Triz sobe ao palco como cover do Barão Vermelho, apresentando os grandes sucessos da banda carioca. Logo depois, será a vez da Rock Machine agitar o público antes do show de encerramento da banda Alcohollica, conhecida por sua performance cover da Metallica.

Portanto, anote na agenda e venha celebrar o Dia Mundial do Rock com muita música e encontros no sábado, 26 de julho, no Espaço 250 anos!