Pedreira recebe etapa do Circuito Cidades Paulistas com provas gratuitas e ação solidária

Evento será realizado no dia 1º de junho e promete movimentar o esporte local com corrida, caminhada e incentivo à solidariedade

A cidade de Pedreira será palco de mais uma etapa do Circuito Cidades Paulistas, marcada para o próximo domingo, 1º de junho de 2025. O evento esportivo, gratuito e aberto ao público, contará com corridas de 5 km e 10 km, além de uma caminhada de 5 km. A largada está prevista para as 7h no Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini.

As inscrições começam nesta terça-feira, 27 de maio, às 10h, exclusivamente pelo site www.tkx.com.br. Com 2.000 vagas disponíveis, a organização espera que as inscrições se esgotem rapidamente, como ocorreu em edições anteriores.

Realizado por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE), o circuito conta com o apoio de empresas patrocinadoras que destinam parte de seus impostos a projetos esportivos. Entre os patrocinadores estão Bispharma, CBP, Feira da Borracha, Leva e PPC.

Os percursos serão inteiramente asfaltados e incluirão trechos de subida, exigindo preparo dos participantes. A programação terá início às 6h30 com alongamento e aquecimento orientado por profissional de educação física.

A retirada dos kits ocorrerá no sábado, 31 de maio, das 10h às 16h, no próprio estádio. Os kits incluem camiseta, gymbag, número de peito, chip descartável para corrida, barrinha de cereal e medalha de participação.

Como ação solidária, a organização solicita a doação voluntária de 1 litro de leite no momento da retirada do kit. As doações serão destinadas ao banco de alimentos do Fundo Municipal de Assistência Social de Pedreira.

O evento é promovido pela Associação de Cultura e Esporte Social – Rede Acesso, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Pedreira e realização viabilizada pela LPIE, do Governo do Estado de São Paulo.