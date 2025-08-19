Mogi Mirim comemora dois anos de reabertura do Pronto Socorro da Santa Casa

Unidade já realizou mais de 160 mil atendimentos e se tornou referência regional em urgência e emergência

Na próxima segunda-feira (25), será comemorado os dois anos da reabertura do PSC (Pronto Socorro Central) da Santa Casa de Mogi Mirim, um grande marco na saúde da cidade, principalmente no que tange o atendimento de urgência e emergência 24 horas. Neste período, foram realizados mais de 160 mil atendimentos, sem mencionar os mais de 112 mil exames laboratoriais.

Atualmente, quase 300 pessoas são atendidas diariamente do PSC. Isso só é possível graças a uma equipe médica coesa e extremamente competente que, ao lado de outros 95 profissionais da equipe multidisciplinar, destaca-se pela rapidez e eficiência nos atendimentos de urgência e emergência.

A reabertura do PSC era uma das promessas de campanha do atual prefeito Paulo Silva. O prefeito, que também é médico, achava um absurdo a cidade contar apenas com uma única unidade de pronto atendimento ininterrupto de urgência emergência e que fica na Zona Leste.

“O sucesso do PSC junto à população mogimiriana mostra que estávamos certos ao reabrir esse importante centro de atendimento médico”, observa. Paulo cita ainda que, nesses dois anos, foram mais de 3,2 mil cirurgias de emergência feitas 100% pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Ele destaca ainda que o PSC é, atualmente, referência regional.

O administrador da Santa Casa, Daniel de Carvalho Frugoli, confirma essa informação, afirmando que além do PSC, a Santa Casa também é referência no que diz respeito à UTI (Unidade de Terapia Intensiva), tanto neonatal quanto adulta, neurologia e hemodiálise.

MAIS NÚMEROS

Daniel comenta que o PSC e outros setores do hospital, como as salas de mamografia, ultrassom, raio-x, tomografia e a própria recepção do pronto-socorro, estão recebendo cuidados especiais, inclusive com uma pintura. Já para o secretário da Saúde, Mauro Nunes Júnior, a reabertura do PSC foi a decisão mais acertada da administração municipal pois, na opinião dele, os números falam por si.

“A rapidez do atendimento nos casos de urgência e emergência faz toda a diferença. Ter o pronto socorro no mesmo local do centro cirúrgico é uma visão de responsabilidade e gestão de cuidados com a população”, elogiou. O secretário também apresentou outros números desses dois anos de atividade do PSC, como 8,2 mil curativos, 55,3 mil raios-x, 5,9 mil tomografias computadorizadas, 1,2 mil ultrassons, 7,3 mil eletrocardiogramas, 158 mil aferições de pressão arterial, 19,4 mil testes de glicemia, dentre outros.