Monitoramento de Holambra frustra ação criminosa e perseguição termina com suspeito preso em Jaguariúna

Veículo suspeito de envolvimento em golpes em caixas eletrônicos foi identificado pelo sistema inteligente; ação teve apoio da GCM, Polícia Militar, TOR e helicóptero Águia

O sistema de monitoramento inteligente de Holambra auxiliou na identificação de um veículo suspeito na manhã deste sábado (23), resultando em uma perseguição policial que terminou com um homem preso em Jaguariúna.

De acordo com as informações, o veículo Hyundai Creta azul já era conhecido pelas equipes de segurança por ser utilizado por suspeitos envolvidos em golpes aplicados em caixas eletrônicos na região. Assim que o Centro de Monitoramento detectou a entrada do carro em Holambra, as informações foram repassadas às equipes operacionais.

Ao acessarem a área central da cidade, os suspeitos se depararam com uma viatura da Polícia Militar e iniciaram fuga em alta velocidade. Equipes da Guarda Civil Municipal de Holambra seguiram em apoio na tentativa de abordagem, acompanhando o veículo pela rodovia SP-340.

Durante a fuga, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário, posicionada estrategicamente, visualizou o veículo e passou a integrar o acompanhamento. Segundo a corporação, a perseguição se estendeu por aproximadamente 28 quilômetros.

No km 128 da SP-340, em Jaguariúna, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu o carro contra uma rampa. Após o acidente, dois homens abandonaram o veículo e fugiram para uma área de mata às margens da rodovia.

Durante as buscas, um dos suspeitos foi localizado escondido e preso pelas equipes de segurança. O segundo homem conseguiu fugir.

A operação contou com apoio do helicóptero Águia 07 da Polícia Militar, equipes do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Guardas Municipais de Holambra e Jaguariúna, além do Tático Ostensivo Rodoviário.

A ação integrada reforça a importância do monitoramento inteligente de Holambra no trabalho preventivo e no combate à criminalidade na região.

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