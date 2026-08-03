Monte Alegre do Sul adquire doppler vascular portátil para reforçar atendimento na rede pública

Equipamento permitirá avaliar o fluxo sanguíneo e auxiliar no diagnóstico e acompanhamento de doenças vasculares diretamente nas unidades de saúde

A Prefeitura de Monte Alegre do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde, adquiriu um aparelho de doppler vascular portátil para modernizar e fortalecer os atendimentos realizados na rede de Atenção Básica.

O equipamento permite avaliar o fluxo sanguíneo nas artérias e veias, auxiliando os profissionais de saúde no diagnóstico e no acompanhamento de doenças vasculares de maneira rápida e segura.

Com a nova tecnologia, as avaliações poderão ser realizadas diretamente nas unidades de saúde, proporcionando mais agilidade no atendimento e ampliando o acesso da população a exames importantes.

A utilização do aparelho também contribuirá para a prevenção e o monitoramento de pacientes com diabetes, problemas circulatórios e outras condições que exigem acompanhamento vascular frequente.

O doppler portátil passa a integrar o pacote de modernização da rede municipal de saúde de Monte Alegre do Sul.

Entre os demais equipamentos adquiridos estão aparelho de laser para fisioterapia, tábua de propriocepção, cadeira de rodas, otoscópio, dermatoscópio, eletrocardiógrafo para telessaúde, câmara para conservação de imunobiológicos, balança digital portátil e dinamômetro.

Segundo a Administração Municipal, os investimentos buscam oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais e ampliar a qualidade dos serviços disponibilizados à população.

Fonte: Prefeitura de Monte Alegre do Sul

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