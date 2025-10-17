Motociclista fica gravemente ferido após ser atingido por carro de autoescola em Pedreira

Acidente ocorreu em cruzamento da Avenida Papa João XXIII; apenas o instrutor estava no veículo no momento da colisão

Um motociclista ficou gravemente ferido após ser atingido por um carro de autoescola na manhã desta quarta-feira, 15 de outubro, em Pedreira. A colisão aconteceu em um cruzamento da Avenida Papa João XXIII e mobilizou equipes da Guarda Municipal e do atendimento de urgência.

De acordo com a corporação, o instrutor de autoescola conduzia o veículo sozinho no momento do acidente. O motociclista foi socorrido em estado grave e permanece hospitalizado.

Em nota, a autoescola confirmou que um de seus colaboradores se envolveu na ocorrência. A empresa afirmou lamentar o ocorrido e manifestou solidariedade à vítima.

O caso será investigado pelas autoridades competentes para apurar as circunstâncias do acidente.